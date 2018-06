Retour de la Bête en Espagne ? Théophile Gautier et la triste fin des monastères (loi Mendizabal, libéral, maçon, agent des banques et de la dette, dite de désamortizacion, qui expulsa les moines en 1835). Un grand merci à Maurizio au passage…

Retour de la Bête en Espagne : Théophile Gautier et la triste fin des monastères en Espagne (loi Mendizabal, libéral, agent Rothschild, dite de désamortizacion, 1843)

L’Espagne a beaucoup perdu de son caractère romantique à la suppression des moines, et je ne vois pas ce qu’elle y a gagné sous d’autres rapports. D’admirables édifices dont la perte sera irréparable, et qui avaient été conservés jusqu’alors dans l’intégrité la plus minutieuse, vont se dégrader, s’écrouler, et ajouter leurs ruines aux ruines déjà si fréquentes dans ce malheureux pays; des richesses inouïes en statues, en tableaux, en objets d’art de toute sorte, se perdront sans profiter à personne. On pouvait imiter, ce me semble, notre révolution par un autre côté que par son stupide vandalisme.

Égorgez-vous entre vous pour les idées que vous croyez avoir, engraissez de vos corps les maigres champs ravagés par la guerre, c’est bien; mais la pierre, le marbre et le bronze touchés par le génie sont sacrés, épargnez-les. Dans deux mille ans on aura oublié vos discordes civiles, et l’avenir ne saura que vous avez été un grand peuple que par quelques merveilleux fragments retrouvés dans les fouilles.

