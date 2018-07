“Les russes ont vraiment fait un travail fantastique avec la Coupe du Monde. C’est excitant, même si vous n’êtes pas un fan de football” (The Donald) ; Vlad et Donald à dada sur le football (ou à deux sur la même cabale) !

« Le président américain Donald Trump a salué l’organisation russe de la Coupe du Monde 2018 et a déclaré que les États-Unis étaient “très honorés” d’être choisis en tant qu’hôte en 2026, avec le Canada et le Mexique.

» “Mon fils adore le football et il aime regarder la Coupe du monde”, a déclaré Trump à la Maison Blanche, lors d’une séance photo avec le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. “Ils ont vraiment fait un travail fantastique avec la Coupe du Monde. C’est excitant, même si vous n’êtes pas un fan de football”, a-t-il déclaré, se référant à la Russie. “Je pense que l’organisation a été fantastique, ils ont vraiment réussi à mettre en place un spectacle vraiment très remarquable”. »

Il est vrai que cette Coupe du Monde de football était attendue comme un événement politique et sociétal autant que comme un événement sportif, puisqu’il s’agit de la Russie. D’ores et déjà, l’événement est salué comme une réussite sans guère de précédent d’un point de vue logistique, technique et humain (accueil, attitude de la population russe, etc.), dans une mesure qui dépasse très largement le cadre du sport pour s’installer dans celui du système de la communication dont le caractère politique est connu. On peut citer les déclarations de l’entraîneur de l’équipe de Belgique après la victoire de son équipe (1-0) contre l’Angleterre, dont les Russes se sont évidemment délectés (des déclarations plus que de la performance sportive) :

« …Vraiment impressionnant. J’ai été impliqué dans les deux dernières Coupes du monde au jour le jour, connaissant bien les questions de logistique et le fonctionnement de l’organisation de cet événement, et bien je dois admettre que cette Coupe du monde est de loin la meilleure dans laquelle j’ai été impliqué… […] L’organisation a surpris tout le monde, je pense qu’elle a donné une image incroyable du peuple russe, de la Russie en général. […] C’est une Coupe du Monde impressionnante, vraiment impressionnante du point de vue des infrastructures et des équipes… »

