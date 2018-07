Nassim Taieb (Black swan) envoie dinguer les dingos des frontières ouvertes…

1) Les FRONTIÈRES OUVERTES fonctionnent si et seulement si le nombre de personnes qui veulent aller de l’UE / US vers l’Afrique / LatinAmer est égal aux Africains / Latin Amer qui veulent passer à l’UE / US

2) L’immigration contrôlée est basée sur la symétrie que quelqu’un apporte au moins autant qu’il / elle sort. Et l’éthique de l’immigrant est de défendre le système en tant que retour sur investissement, ne pas le gâcher.

L’immigration incontrôlée a tous les attributs des invasions.

En tant que Libanais chrétien, qui a vu le cauchemar de l’immigration incontrôlée des Palestiniens qui a causé la guerre civile et comme résident à temps partiel du Liban N., je vois l’effet de la migration syrienne sur l’endroit.

Je méprise donc ces imbéciles à la frontière ouverte qui paradent dans la vertu.