Toussenel et les oiseaux de proie du monde moderne

Je VOUS dis qu’il y a des peuples de proie qui vivent de la chair des autres, et que ce sont les peuples marchands, ceux qui s’appelaient autrefois les Phéniciens et les Carthaginois, et qui s’appellent aujourd’hui les Anglais, les Hollandais, les Juifs, et que la Bible est le code religieux où tous ces déprédateurs trouvent la justification de leurs tyrannies et de leurs accaparements. L’Anglais, dont la principale profession est de dérober des coins de terre, pour exploiter ceux qui les cultivent, ne voyage jamais sans sa Bible. Cromwell, le bourreau puritain, est un personnage de la Bible. Malthus, aussi, le philanthrope Malthus, celui qui refuse à l’enfant du peuple une place au banquet de la vie^ qui ne veut de place à ce banquet que pour les riches, Malthus, je vous en réponds, était imbu de l’esprit de la Bible jusqu’à la moelle des os. Dans toutes les guerres de fanatisme, c’est au nom de la Bible qu’on égorge, non au nom de l’Évangile.