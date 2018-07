1941 : les studios Disney furent occupés par l’armée et la police de la pensée US… pour pacifisme ! Les révélations de Ron Unz…

Il y avait aussi un incident domestique très étrange qui a immédiatement suivi l’attaque de Pearl Harbor, qui semble avoir attiré trop peu d’intérêt. À cette époque, les films étaient les médias populaires les plus puissants et, bien que les Gentils représentaient 97% de la population, ils ne contrôlaient qu’un seul des grands studios; peut-être par pure coïncidence, Walt Disney était aussi la seule figure de haut rang hollywoodienne perchée carrément dans le camp anti-guerre. Et le lendemain de l’attaque japonaise surprise, des centaines de soldats américains ont pris le contrôle des studios Disney., prétendument pour aider à défendre la Californie contre les forces japonaises situées à des milliers de kilomètres, avec l’occupation militaire continue pour les huit prochains mois. Considérez ce que les esprits suspects auraient pu penser si le 12 septembre 2001, le président Bush avait immédiatement ordonné à ses militaires de s’emparer des bureaux du réseau CBS, affirmant qu’une telle mesure était nécessaire pour protéger New York contre d’autres attaques islamistes.

http://www.unz.com/runz/american-pravda-our-great-purge-of-the-1940s/

http://www.dedefensa.org/article/john-t-flynn-et-les-origines-du-detraquement-us

http://eurolibertes.com/societe/auteurs-libertariens-bonne-petite-bibliographie/