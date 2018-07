De Craig Murray et des aberrations de l’OTAN, inutile et dangereuse par ses interventions monstrueuses stupides (Lybie, Afghanistan, Méditerranée…)

Un sommet de l’OTAN approche qui amène Donald Trump en Europe et ensuite sur ces rivages, et apporte la clameur habituelle pour qu’une plus grande partie de l’argent des contribuables soit donnée aux fabricants d’armes.

Pourtant, l’OTAN est une institution manifestement inutile. Son plus grand déploiement militaire actif depuis 12 ans en Afghanistan, a entraîné la défaite militaire dans 80% du pays, l’installation d’un régime de poche dont les certificats ne vont pas plus loin que ce que vous pouvez jeter, et une énorme fuite d’héroïne financer la pègre dans les pays de l’OTAN.

En envahissant l’Afghanistan et en stimulant les seigneurs de guerre de l’héroïne, les pays de l’OTAN se sont déstabilisés

La deuxième plus grande opération militaire de l’OTAN a été l’attaque contre la Libye, où l’OTAN a effectué 14 200 sorties de bombardement incroyables en utilisant des munitions explosives et a dévasté les infrastructures de la Libye et des villes entières. Voici Syrte après la « libération » de l’OTAN.

Le résultat direct de la dévastation de la Libye et de la destruction de son infrastructure gouvernementale a été l’exode massif et sans entrave de migrants, en particulier d’Afrique de l’Ouest, à travers la Libye et à travers la Méditerranée à bord de bateaux. Cela a non seulement mené à l’exploitation effroyable et à la mort tragique de nombreux migrants, mais a fondamentalement affaibli les gouvernements et même gouverné l’éthique publique des États membres de l’OTAN et conduit à une vague populiste de droite dans une grande partie de l’UE.

En bref, en détruisant la Libye, les membres de l’OTAN se sont déstabilisés.

Maintenant, l’OTAN se concentre une fois de plus sur la «menace» initiale qu’elle était censée combattre, une invasion russe de l’Europe occidentale.

La Russie n’a absolument pas l’intention d’envahir l’Europe occidentale. La notion même est ridicule. L’OTAN n’a pas besoin de dissuader une menace qui n’existe pas.

La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont à elles seules un PNB combiné aussi grand que la Russie. En termes de parité de pouvoir d’achat, si vous ajoutez en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, les pays de l’Est correspondent encore à la Russie sur le plan économique. Sur la base du PPP, le PIB combiné de tous les pays de l’OTAN est 12 fois supérieur à celui de la

La Russie a une puissance militaire disproportionnée pour sa taille – mais pas tellement. Les dépenses de défense de la Russie représentent un sixième des dépenses de défense de l’OTAN, mais elles sont légèrement plus efficaces car, malgré la corruption, les dépenses de défense de la Russie sont moins importantes que dans les poches des actionnaires, lobbyistes, politiciens et autres fatcats. Mais cela ne peut pas l’emporter sur le désavantage économique massif de la Russie. Rien ne peut. La Russie est très bien placée pour se défendre, mais elle n’est pas en position d’attaquer les grandes puissances.

Les succès de la politique étrangère de la Russie – en Crimée, en Syrie et en Géorgie – n’ont pas reposé sur une force militaire massive – les puissances de l’OTAN l’emportent largement sur la Russie – mais simplement sur une bien meilleure gouvernance. Et l’OTAN, pour tous les trillions dépensés par les contribuables occidentaux, n’a rien pu faire, malgré le fait que les actions russes en Crimée et en Géorgie aient été illégales en droit international.

En fait, si quelqu’un n’a pas encore compris que notre célèbre arsenal nucléaire est une théière au chocolat, alors ils n’ont pas fait attention. Dans aucune des récentes crises de politique étrangère – y compris la question de la nucléarisation nord-coréenne -, personne n’a jamais mentionné les missiles Trident comme faisant partie de la solution. Ils sont totalement sans valeur.

La menace d’une attaque russe sur l’OTAN elle-même est inexistante. L’UE n’est pas officiellement une alliance militaire, mais l’idée qu’une partie du territoire de l’UE puisse être envahie sans que le reste de l’UE réagisse est une impossibilité politique. Il est très clair que la politique de Vladimir Poutine est de réintégrer en Russie les régions frontalières des Russes ethniques dans les anciens États soviétiques. Mais cela a été abordé au coup par coup et en évitant une confrontation majeure. Il n’y a pas de menace concrète pour les États baltes dont la sécurité est déjà garantie de facto par l’adhésion à l’UE.

Ainsi, le rôle de l’OTAN en matière de défense contre la Russie est important, et ses aventures militaires plus larges ont été un désastre total.

Enfin, une réflexion sur la Chine. Je ne peux pas penser à un parallèle avec la Chine ces deux dernières décennies, où n’importe quel pays dans l’histoire a obtenu tant de prééminence économique dans le monde et montré si peu d’intérêt pour l’expansion militaire. L’invasion du Tibet s’est produite avant l’essor économique de la Chine, et le différend sur la mer de Chine méridionale n’est guère l’invasion de l’Irak. Je ne revendique aucune expertise dans la culture ou la pensée chinoise, mais ils semblent réaliser que la domination peut être réalisée par des moyens plus subtils que l’épée. Ce seront des années fascinantes car la Chine dépasse rapidement les Etats-Unis dans les enjeux de superpuissance.

Reproduit avec la permission de l’auteur