Le sommet Trump-Poutine affole les globalistes et les tenanciers du chaos en occident. Un rappel…

Là où croît le danger, là aussi croît ce qui sauve, dit Hölderlin dans un poème célèbre, que bien des commentateurs reprirent en vain.

Mais je me risquerai à l’emprunter, tout comme la trop fameuse phrase de Nietzsche sur ce qui nous tue pas – qui nous rendrait plus fort. J’ai dit que le fait de vieillir rendait notre civilisation plus molle. Mais justement la jeune génération est là, qui nous fait oublier les septuagénaires libertaires de mai 68.

2015 à bien des égards est une année affligeante et abominable, catastrophique et obscène. On a tout eu, le chômage, les attentats, les invasions, la démagogie folle, le mensonge inepte des médias, la trahison intégrale. Nous sommes aussi à deux doigts d’une énième guerre civile européenne entretenue par l’Otan et ces satanés néo-cons qui tiennent Washington..

Et puis voilà que tout commence à se retourner en cette fin d’année qui devait célébrer de la façon la plus lugubre le bicentenaire de Waterloo, un Waterloo qui enchante les Chirac (il refusa de fêter Austerlitz) et autres néo-gaullistes complices de notre déshonorante décadence. Avec un PS plus abject que jamais leur République tombée au fond du gouffre continue de creuser…

Et voilà que nous avons un réveil français de haute tenue avec 35% de notre jeunesse qui vote pour l’espoir et pour le futur, moins tenue (via Internet) que ses aînés par les cachotteries de la télé PS. Dans moins de deux ans, Marine fera entre entre 35 et 45% au premier tour, entre 45 et 55% au second ; d’ici là la bourse se sera effondrée, la récession implantée, les grandes invasions relancées par le Grand Turc et par la chancelière en fer blanc ; le chômage passera les quatre millions…

Je leur souhaite du plaisir avec leur affront républicain.

Et nous avons un renforcement de la présence pacificatrice russe, qui rassure les bons chrétiens et les européens ; 70% de Italiens, 77% des Français soutiennent le combat russe en Syrie et les frappes contre les islamistes chéris du Pentagone. Il est même incroyable de penser que le plus caniche de nos gouvernements a dû s’incliner devant l’ours russe. Il ne restera que ce vieux diable de Juppé pour continuer de taquiner d’un pied fourchu la Russie. Poutine l’isolé n’a jamais été aussi entouré.

Enfin il y a Trump qui avec son bagout et ses mauvaises manières en met plein la tête à des élites donneuses de leçons qui ont trahi leur peuple. Ce bon tribun, ce businessman inspiré tourne le dos au politiquement correct et réaffirme la grande solidarité blanche a travers le monde, qui pleure pour « nos gens » massacrés au Bataclan ; il s’affirme en partisan de Poutine, laissant à un Obama à la ramasse le soin de rassurer les journalistes et ses rares partisans sur l’islamisme et le terrorisme.

Si nous pouvions enfin créer un axe du bien Washington-Paris-Moscou, en remettant Merkel et le Turc à leur place, ce serait extraordinaire. Nous reviendrons au monde d’avant 1914, et mieux encore…

Nicolas Bonnal