Bannon, le gourou du Donald, envoie dinguer Macron…

Un « avenir radieux ». C’est ce que prédit Steve Bannon au pays gouverné par Emmanuel Macron. En raison de ce qui pourrait advenir après lui. Et les récents propos du président de la république n’y changent rien, bien au contraire. En réaction aux décisions et déclarations de Matteo Salvini sur le terrain migratoire, Emmanuel Macron a dénoncé « la lèpre qui monte »,désignant ainsi les différents populismes qui émergent sur le vieux continent.

Matteo Salvini a répondu, affirmant qu’il préférait les actes aux paroles. Mais l’ancien conseiller du président américain Donald Trump va plus loin. Il se moque pas mal des insultes, désormais habitué : « nous avons été traités de déplorables, d’obscurantistes et maintenant de lépreux… Les Français sont en train de réaliser combien Macron est devenu embarrassant », confie-t-il ainsi à Valeurs actuelles, avant d’ajouter, sans filtre : « C’est un banquier de chez Rothschild qui n’a jamais fait d’argent – la définition même d’un perdant – et qui vendrait son âme pour rien. Macron rêve d’être quelqu’un. Il veut être une figure historique mondiale, il s’imagine en nouveau Napoléon. »

Emmanuel Macron rêve de prendre les rênes en Europe. Mais pour l’ancien patron de Breitbart, « l’autorité ne vient pas de l’imagination, mais de la réalité. Et la réalité, c’est que Macron parle pendant que Salvini ou Orbán agissent ». S’il reste optimiste pour la France, c’est qu’il est sûr d’une chose au terme de son périple à travers l’Europe : « Macron consacre toute son énergie à essayer de contenir la vague populiste et c’est tout ce qu’on retiendra de lui. Mais il est impossible de la stopper. La date de péremption de Macron approche à grands pas !»