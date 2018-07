Icebergs (ici laguna san Rafael, février 2004)

Icebergs, sans garde-fou, sans ceinture, où de vieux c ormorans abattus et lesâmes des matelots morts Récemment viennent s’accouder aux nuits enchanteresses de l’hyperboréal. Icebergs, Icebergs, cathédrales sans religion de l’hiver éternel, enrobés dans la calotte glaciaire de la planète Terre.

Combien hauts, combien purs sont tes bords enfantés par le froid. Icebergs, Icebergs, dos du Nord-Atlantique, augustes Bouddhas gelés sur des mers in contemplées, Phares scintillantes de la Mort sans issue, le cri éperdu du silence dure des siècles. Icebergs, Icebergs, Solitaires sans besoin, des pays bouchés, distants, et libres de vermine. Parentes des îles, parents des sources, comme je vous vois, comme vous m’êtes familiers.