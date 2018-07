Français de souche ne veut rien dire et c’est pour ça qu’on va tous être remplacés, parce que les mots ne veulent rien dire à notre conne d’époque. On ne peut remplacer ce qui n’existe pas, pas vrai ?

T’es content ?

Sur Dumas et son royalisme, et sa noblesse, et sa vision du grand, voyez mon texte ici :

https://voxnr.com/7340/athos-et-le-message-royaliste-de-dumas