Humour : comment la France fit un grand blond en arrière (par Nietzsche et Madison Grant)

La « grosse dégénérescence française » frappait déjà de grands esprits aux siècles passés. Aujourd’hui tout le monde s’en moque, ce qui montre qu’elle est terminée. Et ce ne sont pas les gros tas que l’on voit sur les plages ou les retraités de la ruineuse ponction publique que l’on plaindra de se faire remplacer par les légions du sud. Les cathos de Chartres conseillés par le cardinal africain Sarah ne risquent pas non plus de nous rassurer ; c’est la fin des haricots. Vous reprendrez bien un bol de migrants ?

Chacun a son explication, y compris la raciale. La race fut la marotte du dix-neuvième. Notre déclin était déjà expliqué Nietzsche ou par le méphitique théoricien américain Madison Grant (A passing of a great race).

On commence par ce maître très populaire au début du siècle dernier en Amérique, ami et correspondant de Vacher de Lapouge :

« La dernière invasion des barbares parlant la langue teutonique était celle des Northmen danois, qui étaient, bien sûr, du sang nordique pur, et qui ont conquis et ont établi la Normandie en 911 après JC les invasions barbares avaient cessé plus tôt que les anciennes souches de sang aborigènes, Méditerranéen et alpin, et les éléments dérivés des périodes paléolithiques, ont commencé une récupération lente et régulière. Pas à pas, avec la réapparition de ces stocks primitifs et profondément enracinés, l’élément nordique en France déclina, et avec lui la vigueur de la nation.

Les principaux événements historiques des mille dernières années ont accéléré ce processus, et le fait que l’élément nordique forme partout la section combattante de la communauté. Les guerres de religion ont grandement affaibli la noblesse provinciale nordique, qui était d’abord largement protestante, et le processus d’extermination des classes supérieures a été complété par les guerres révolutionnaires et napoléoniennes.

Ces dernières guerres auraient raccourci la taille des Français de quatre pouces; en d’autres termes, la grande souche nordique a été tuée dans de plus grandes proportions que le petit brun.

Quand, grâce au suffrage universel, le transfert de pouvoir d’une aristocratie nordique à des classes inférieures, principalement d’origine alpine et méditerranéenne, fut achevé, le déclin de la France en puissance internationale s’installa.

Les survivants de l’aristocratie, dépouillés du pouvoir politique et dans une large mesure de la richesse, ont rapidement perdu leur fierté de caste et ont commis un suicide de classe en mélangeant leur sang avec des races inférieures. L’une des caractéristiques les plus remarquables de beaucoup de la noblesse française d’aujourd’hui est la force de la souche levantine et méditerranéenne en eux. Étant, pour des raisons politiques, ardemment cléricales, la noblesse accueille des recrues de toute origine raciale, tant qu’elles apportent avec elles de l’argent et du dévouement à l’Église.

On laisse parler Nietzsche dans la généalogie de la morale :

« Les Celtes, soit dit en passant, étaient une race absolument blonde ; quant à ces zones de populations aux cheveux essentiellement foncés que l’on remarque sur les cartes ethnographiques de l’Allemagne faites avec quelque soin, on a tort de les attribuer à une origine celtique et à un mélange de sang celte, comme fait encore Virchow : c’est plutôt la population pré-aryenne de l’Allemagne qui perce dans ces régions. (La même observation s’applique à presque toute l’Europe : en fait, la race soumise a fini par y reprendre la prépondérance, avec sa couleur, la forme raccourcie du crâne et peut-être même les instincts intellectuels et sociaux : — qui nous garantit que la démocratie moderne, l’anarchisme encore plus moderne et surtout cette tendance à la Commune, à la forme sociale la plus primitive, chère aujourd’hui à tous les socialistes d’Europe, ne soient pas, dans l’essence, un monstrueux effet d’atavisme — et que la race des conquérants et des maîtres, celle des aryens, ne soit pas en train de succomber même physiologiquement ?…) »

