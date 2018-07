http://www.unz.com/tsaker/book-review-losing-military-supremacy-the-myopia-of-american-strategic-planning-by-andrei-martyanov/

EXTRAITS PRINCIPAUX

Martyanov adopte une approche systématique et étape par étape: d’abord, il définit la puissance militaire, puis il explique d’où vient le mythe de la supériorité militaire américaine et comment la réécriture de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis aboutit à un malentendu hauts niveaux politiques, de la nature de la guerre moderne. Il discute ensuite du rôle joué par l’idéologie et la guerre froide dans l’exacerbation du détachement des dirigeants américains de la réalité. Enfin, il démontre comment une combinaison de narcissisme délirant et de corruption pure et dure a abouti à une armée américaine capable de gaspiller des sommes d’argent phénoménales pour la « défense », en même temps qu’une véritable force incapable de gagner une guerre contre et ennemi sans défense.

Le principal problème pour les États-Unis aujourd’hui est qu’il y a très peu de ces adversaires de troisième ordre qui sont laissés à l’écart et que ceux que les États-Unis essaient de soumettre sont maintenant des adversaires proches ou pairs. Martyanov énumère spécifiquement les facteurs qui rendent ce genre d’adversaire si différent de ceux que les États-Unis ont combattus dans le passé:

Les adversaires modernes ont des capacités de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance égales ou supérieures à celles des États-Unis. Les adversaires modernes ont des capacités de guerre électronique égales ou supérieures à celles des États-Unis Les adversaires modernes ont des systèmes d’armes égaux ou meilleurs que ceux des États-Unis. Les adversaires modernes ont des défenses aériennes qui limitent considérablement l’efficacité de la puissance aérienne américaine. Les adversaires modernes ont des missiles de croisière subsoniques, supersoniques et hypersoniques à longue portée qui représentent une énorme menace pour l’USN, les bases, les zones de rassemblement et même l’ensemble du continent américain.

Dans ce livre, Martyanov explique pourquoi, malgré les années 1990 absolument catastrophiques, les Russes ont réussi à développer une force de combat moderne et hautement capable en un temps record. Il y a deux raisons principales à cela: premièrement, contrairement à leurs homologues américains, les armes russes sont conçues pour tuer et non pour gagner de l’argent; deuxièmement, les Russes comprennent la guerre parce qu’ils comprennent ce qu’est réellement la guerre.

Les planificateurs des forces russes avaient des priorités très différentes: non seulement ils réalisaient pleinement que l’échec de la production d’un système d’armes performant pouvait entraîner la dévastation et l’occupation de leur pays (sans parler de leurs familles et de leur asservissement ou de leur mort). réalisé qu’ils ne pourraient jamais correspondre au Pentagone en termes de dépenses. Ils ont donc conçu des systèmes d’armes beaucoup moins coûteux qui pourraient détruire ou rendre inutile la production du complexe militaro-industriel américain de plusieurs milliards de dollars. C’est ainsi que les missiles russes ont rendu obsolète tout le programme ABM américain et la marine américaine centrée sur les transporteurs, ainsi que la façon dont les défenses aériennes russes ont transformé des avions américains «invisibles» en cibles ou comment des sous-marins diesel-électriques menacent les sous-marins nucléaires américains. . Tout cela à une infime fraction de ce que les contribuables américains dépensent en «défense»

