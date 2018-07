Weekend américain : Thoreau et la fonction narcotique des informations

Nous sommes intoxiqués par les flux d’information qui ne cessent de nous parvenir par paquets, qui encombrent notre cerveau, ne hiérarchisent plus rien, et nous cachent le plus souvent la réalité du monde dans lequel nous vivons. Le monde moderne s’est bâti sur ce présent aveuglant.

La catastrophe psychologique est évidente dans les lettres persanes, où l’on voit les persans de Montesquieu devenir des people à Paris et occuper tous les esprits pas très perçants…

On connaît le drôle de livre du penseur communiste Lassalle sur l’éloge de la paresse. Sur la presse (ça rime !), il écrit « Celui qui lit aujourd’hui son journal, écrivait-il, n’a plus besoin de penser, d’apprendre, d’étudier. Il est prêt sur tous les sujets et se considère comme les dominant tous. » Il y a soixante ans que Fichte, dans une espèce de vision prophétique qui n’omettait aucun détail, a peint ces lecteurs « qui ne lisent plus de livres, mais seulement ce que les journaux disent des livres, et à qui cette lecture narcotique finit par faire perdre toute volonté, toute intelligence, toute pensée et jusqu’à la faculté de comprendre. »

Mais j’en reste à l’adjectif narcotique. Le grand penseur marginal Thoreau écrit dans son Walden, à propos de cet attrait pour les nouveautés et le progrès :

Les hommes croient essentiel que la Nation ait un commerce, exporte de la glace, cause par un télégraphe, et parcoure trente milles à l’heure, sans un doute, que ce soit eux-mêmes ou non qui le fassent.

Il ajoute concernant cet appétit soudain que nous éprouvons pour l’information, et qui nous fait nous précipiter vers notre courrier électronique ou notre télétexte :

À peine un homme fait-il un somme d’une demi-heure après dîner, qu’en s’éveillant il dresse la tête et demande : « Quelles nouvelles ? » comme si le reste de l’humanité s’était tenu en faction près de lui. Il en est qui donnent l’ordre de les réveiller toutes les demi-heures, certes sans autre but ; sur quoi en guise de paiement ils racontent ce qu’ils ont rêvé. Après une nuit de sommeil les nouvelles sont aussi indispensables que le premier déjeuner.

« Dites-moi, je vous prie, n’importe ce qui a pu arriver de nouveau à quelqu’un, n’importe où sur ce globe ? »

C’est que pour Thoreau, il n’y a pas d’information sérieuse. En réalité, il n’y a que du commérage et du people. La guerre interminable en Afghanistan n’est en réalité pas plus importante que la prochaine passade du footballeur Ronaldo. On la commente parce qu’on s’ennuie.

Pour le philosophe, toute nouvelle, comme on l’appelle, est commérage, et ceux qui l’éditent aussi bien que ceux qui la lisent ne sont autres que commères attablées à leur thé. Toutefois sont-ils en nombre, qui se montrent avides de ces commérages… S’il est permis à qui rarement regarde les journaux de porter un jugement, rien de nouveau jamais n’arrive à l’étranger, pas même une Révolution française.

Et Thoreau reprend (sans le savoir, les génies concordent) l’image de la drogue narcotique utilisée par Fichte :

Certains manifestent un tel appétit pour les nouvelles qu’ils sont en mesure de rester éternellement assis sans bouger, à la laisser mijoter et susurrer à travers eux comme les vents Étésiens, ou comme s’ils inhalaient de l’éther, lequel ne produit que torpeur et insensibilité à la souffrance…

Ici une autre idée de ce grand homme : la surabondance de l’information a aussi pour fonction de produire l’insensibilité. Essentiellement, l’information consiste, comme disait Clint Eastwood à nous « goinfrer d’images » en nous faisant brouter un quinzième sachet plastique de sucreries sans gluten. Tolstoï remarquait déjà aussi, dans Anna Karénine, que les journaux produisent une humanité du « centre », une humanité médiocre, bien loin de la vérité.

Ce qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui a été fait, c’est ce qui se fera ; et il n’y a rien de nouveau sous le soleil