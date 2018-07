Alain Finkielkraut contre l’antiracisme et nos drôles d’équipes black-black-black

Finkielkraut contre l’antiracisme et nos drôles d’équipes black-black-black

L’affaire a douze ans. On cite nouvelobs.fr.

Invité à s’exprimer sur les émeutes urbaines, l’écrivain et philosophe français Alain Finkielkraut a livré, samedi 19 novembre, au journal israélien Haaretz, une interview pour le moins surprenante, digne, selon les journalistes, d’un dirigeant d’extrême droite, dans laquelle il s’en prend vivement aux « noirs », aux « Arabes » et à l’islam.

Ces propos pourtant « ne sortent pas de la bouche d’un membre du Front national de Jean-Marie Le Pen mais de l’un des plus éminents anciens porte-parole de la gauche française », tiennent à préciser les journalistes d’Haaretz en prélude à l’interview. Selon eux, Alain Finkielkraut aurait à plusieurs reprises précisé, lors de l’entrevue, qui s’est déroulée à Paris, qu' »il est impossible, peut-être même dangereux de dire ces choses aujourd’hui en France ».

« Black-black-black »

Le philosophe s’en prend notamment, et vivement, aux jeunes musulmans des banlieues. « En France, on a tendance à réduire ces émeutes à leur dimension sociale, de les voir comme une révolte des jeunes des banlieues contre leur situation (…) », affirme l’éditorialiste. « Le problème, c’est que la plupart de ces jeunes sont des noirs ou des Arabes avec une identité musulmane. » Selon lui, la preuve en est que, « en France, il y a également d’autres immigrants en situation difficile -Chinois, Vietnamiens, Portugais- et ils ne prennent pas part aux émeutes. Donc, il est clair qu’il s’agit d’une révolte avec un caractère ethnico-religieux ».

« Serait-ce la réponse des Arabes et des noirs au racisme dont ils sont victimes ? », s’interroge-t-il tout de même, avant de se répondre : « Je ne le crois pas, parce que cette violence a eu des signes précurseurs très inquiétants ». L’écrivain en veut pour preuve le match France-Algérie de football, en octobre 2001, au cours duquel des jeunes avaient sifflé La Marseillaise. « Les gens disent que l’équipe nationale française est admirée par tous parce qu’elle est « black-blanc-beur ». En réalité, l’équipe nationale est aujourd’hui « black-black-black », ce qui en fait la risée de toute l’Europe. »

« Un pogrom anti-républicain »

Alain Finkielkraut explique par ailleurs que, « sur ce sujet, il faut être clair ». « On a tendance à avoir peur du langage de vérité, pour des raisons ‘nobles’. On préfère dire ‘les jeunes’ que ‘noirs’ ou ‘Arabes’. Mais on ne peut sacrifier la vérité, quelles que soient les nobles raisons. Il faut bien entendu éviter les généralisations: Il ne s’agit pas de tous les noirs et de tous les Arabes, mais d’une partie des noirs et des Arabes. »

S’il précise ne pas avoir employé le terme « Intifada » pour désigner les violences urbaines, l’écrivain a « pourtant découvert qu’eux aussi envoyaient en première ligne de la lutte les plus jeunes, et vous en Israël vous connaissez ça, on envoie devant les plus jeunes parce qu’on ne peut pas les mettre en prison lorsqu’ils sont arrêtés. Quoiqu’il en soit, ici, il n’y a pas d’attentats et on se trouve à une autre étape: je pense qu’il s’agit de l’étape du pogrom antirépublicain. Il y a des gens en France qui haïssent la France comme République. »

La formule du « pogrom anti-républicain » était déjà apparue dans un entretien d’Alain Finkielkraut au Figaro le 15 novembre. « La violence actuelle n’est pas une réaction à l’injustice de la République, mais un gigantesque pogrom antirépublicain », disait-il alors.

« Ce pays mérite notre haine »

A propos du racisme dont pourraient être victimes les étrangers en France, Alain Finkielraut porte un regard singulier en commençant par rappeler son parcours personnel: « Je suis né à Paris, mais je suis fils d’immigrants polonais. Mon père a été déporté de France. Ses parents ont été déportés et assassinés à Auschwitz. Mon père est revenu d’Auschwitz en France. Ce pays mérite notre haine: ce qu’il a fait à mes parents était beaucoup plus violent que ce qu’il a fait aux Africains. Qu’a-t-il fait aux Africains? Il ne lui a fait que du bien. »

« Le problème est qu’il faut qu’ils se considèrent eux-mêmes comme Français. Si les immigrants disent: « les Français » quand ils parlent des blancs, alors on est perdus. Ils disent: ‘Je ne suis pas Français, je vis en France, et en plus ma situation économique est difficile’. Personne ne les retient de force ici, et c’est précisément là que se trouve le début du mensonge. Parce que, s’ils étaient victimes de l’exclusion et de la pauvreté, ils iraient ailleurs. Mais ils savent très bien que, partout ailleurs, et en particulier dans les pays d’où ils viennent, leur situation serait encore plus difficile pour tout ce qui concerne leurs droits et leurs chances ».

L’antisémitisme des noirs

Selon Alain Finkelkraut, il existerait également un antisémitisme des noirs, incarné aux Etats-Unis par Luis Farrakhan, et en France par Dieudonné qui aujourd’hui aurait pris la place de Jean-Marie Le Pen en tant que « vrai patron de l’antisémitisme ».

« Mais en France, au lieu de combattre ce genre de propos, on fait exactement ce qu’ils demandent: on change l’enseignement de l’histoire de la colonisation et l’histoire de l’esclavage dans les écoles. Maintenant, l’enseignement de l’histoire coloniale est exclusivement négatif. Nous n’apprenons plus que le projet colonial a aussi apporté l’éducation, a apporté la civilisation aux sauvages ».

L’écrivain s’en prend vivement à l’antiracisme en affirmant que « l’idée généreuse de guerre contre le racisme se transforme petit à petit monstrueusement en une idéologie mensongère. L’antiracisme sera au XXIe siècle ce qu’a été le communisme au XXe. »