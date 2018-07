https://grrrgraphics.com/

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-Systeme-etrangle-le-RN-Marine-Le-Pen-crie-au-meurtre-politique-51509.html

Un lecteur :

C’est une bonne nouvelle, elle a beaucoup trop jouer à la bourgeoise décadente avec le front national, 1 millions dépensés dans des conneries diverses pendant sa campagne .. vous vous rendez compte et après on s’étonne le niveau pitoyable qu’elle avait .. face à macron elle a absolument rien travaillé et on a perdu facilement 5 à 10 ans de progrès politique à cause de cette chose qui s’appelle marine lapin.