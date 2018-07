Gros morceau du jour : de la fascisation orwellienne du Royaume-Uni depuis Tony Blair (par Neema Parvini). Ici l’exquise Theresa M…

De la fascisation orwellienne du Royaume-Uni depuis Blair (par Neema Parvini)

Rédigé par Neema Parvini via The Mises Institute,

Cet article montrera comment le Royaume-Uni est progressivement devenu un État policier au cours des vingt dernières années, armant ses institutions contre le peuple et employant des techniques orwelliennes pour empêcher le public de voir la vérité . Il démontrera, contrairement aux récits officiels, que les niveaux globaux de criminalité et de crimes violents ont augmenté et non diminué, à mesure que la taille de l’État au Royaume-Uni s’est accrue. Il exposera également comment le gouvernement travailliste dirigé par Tony Blair et Gordon Brown de 1997 à 2010 a délibérément occulté les données réelles sur la criminalité avec des taux de criminalité estimés basés sur des données d’enquête par opposition aux chiffres réels.Je démontrerai que, contrairement à l’opinion populaire perpétuée par les mythes progressistes, la vie était beaucoup plus sûre en Grande-Bretagne à l’époque du laissez-faire classique des années 1850 à 1911.

Au cours de ses 10 années au pouvoir de 1997 à 2007, Tony Blair a réussi 26,849 lois au total, soit une moyenne de 2663 par an, soit 7,5 par jour. Le parti travailliste a continué cette folie sous Gordon Brown qui a battu le record en 2008 en passant 2,823 nouvelles lois, une augmentation de 6% sur même son prédécesseur mégalomaniaque. En 2010, la dernière année au pouvoir des travaillistes avant de passer les rênes au radical social Blairite, David Cameron, il y a eu une augmentation de 54% des affaires de protection de la vie privée contre les organismes publics et le Cabinet refusait les demandes d’accès à l’information. % Le grand nombre de nouvelles lois sur le travail ne compte pas les 2 100 nouvelles réglementations adoptées par l’UE en 2006 seulement, ce qui est apparemment moyen pour elles.

Beaucoup de ces grands changements sous Blair et Brown étaient dans le domaine du droit criminel. En 2008, le Labour avait créé plus de 3 600 nouvelles infractions. Beaucoup d’entre eux, naturellement, étaient des règlements sur les formalités administratives.

Il y en a beaucoup plus. Cependant, il y a également eu des violations plus graves de la liberté civile.

Une tactique commune du gouvernement Blair était d’utiliser une panique morale pour adopter une nouvelle législation radicale. Par exemple, en 2006, il a adopté la loi sur le terrorisme qui a annulé l’ habeas corpus et a donné à la police britannique le droit de détenir n’importe qui pour quelque raison que ce soit pendant 90 jours. À l’époque, le public a reçu un large soutien à cause des attentats à la bombe qui ont eu lieu récemment à Londres. Cela signifie que, au Royaume-Uni, la police peut vous arrêter sans que vous ayez nécessairement commis un crime s’ils peuvent qualifier vos activités de «terroristes» ou d ‘«extrémistes». Bien que ces lois aient été ostensiblement conçues pour combattre le terrorisme islamique, les définitions toujours plus larges d ‘«extrême droite» et d’ «extrémiste» démontrent comment elles peuvent être armées contre le peuple britannique.

Un autre domaine dans lequel le gouvernement travailliste a cyniquement cyniquement renversé des principes de common law de longue date est le meurtre de Stephen Lawrence, qu’ils ont utilisé pour éliminer la règle de double incrimination et, selon le rapport MacPherson, pour mettre fin aux services de police. .

Récemment, il y a eu un nombre croissant de cas dans lesquels l’État britannique a empiété sur les libertés civiles d’une manière presque ouvertement tyrannique. L’affaire du Comte Dankula, par exemple, dans laquelle un homme a été arrêté pour « discours de haine », a ensuite essayé et fait payer une amende pour avoir raconté des blagues sur les nazis sur Youtube. Puis il y a eu la jeune femme qui a été reconnue coupable d’être « grossièrement offensante » pour avoir affiché les paroles de Snoop Dogg sur son compte Instagram. Et, plus récemment, l’activiste politique Tommy Robinson a été arrêté et jugé en quelques heures pour être enregistré à l’extérieur d’une salle d’audience. Dans chacun de ces cas, malgré quelques protestations contre les décisions de justice, les médias se sont largement rangés du côté des tribunaux, citant les subtilités de la loi – dans les deux premiers cas, l’article 127 de la Loi sur les communications de 2003 (un autre Blair spécial) – et marque quiconque serait protester « extrême droite » ou « extrémiste ».

« Gaslighting » est un mot du monde de la psychologie; c’est une technique de manipulation pour atteindre le pouvoir. Voici onze signes avant-coureurs:

Ils disent des mensonges flagrants. Ils nient avoir jamais dit quelque chose, même si vous avez des preuves. Ils utilisent ce qui vous est proche et cher comme munition. Ils vous fatiguent au fil du temps. Leurs actions ne correspondent pas à leurs mots. Ils jettent en renfort positif pour vous confondre. Ils savent que la confusion affaiblit les gens. Ils projettent. Ils essaient d’aligner les gens contre vous. Ils vous disent ou d’autres que vous êtes fou. Ils vous disent que tout le monde est un menteur.

L’État britannique est devenu de plus en plus Orwellien dans son éclairage à la lumière du public britannique depuis 1997 au moins avec une complicité presque totale des médias. Dans un article récent pour Quillette , j’ai soutenu que cela a été le cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis pendant des années.

Cela a particulièrement été le cas dans le domaine du crime. Au cours d’une période où le Parti travailliste et le Parti conservateur sont devenus de plus en plus étatiques et interventionnistes tant sur le plan économique que civil, on nous a continuellement dit que l’un des effets positifs du contrôle gouvernemental toujours croissant est que la société devient plus paisible. C’est le récit, par exemple, des meilleurs anges de notre nature de Steven Pinker : Why Violence Has Declined . En 2005, The Guardian nous a dit que depuis 1995, la criminalité globale avait diminué de 44%. Près d’une décennie plus tard, la même publication se demandait à haute voix ce qui pourrait causer la baisse continue des taux de criminalité au Royaume-Uni. Quelques années plus tard, ils avaient complètement changé d’avis, décriant soudainement une augmentation soudaine de la criminalité violente et accusant la police de réduire les effectifs. Au cours des premiers mois de 2018, le nombre de crimes violents dans le quartier de Sadiq Khan à Londres a augmenté de 31,3% au cours de la dernière année, 78% dans les attaques à l’acide, 70% dans les homicides chez les jeunes, 33,4% dans les cambriolages, 18,7% dans les cambriolages, 33,9% dans les vols et 30% dans les crimes sexuels commis sur des enfants. Mais cette histoire racontée par The Guardian – d’une tendance générale à la baisse de la criminalité au cours des vingt dernières années, suivie d’un pic soudain et inexplicable – ce n’est tout simplement pas vrai, comme je le démontrerai dans cet article.

En 1997, Tony Blair a couru sur une plate-forme d’être «dur sur le crime, dur sur les causes du crime». Malheureusement pour lui, la réalité des données empiriques sur la criminalité avait obstinément refusé de se conformer à sa vision ointe au cours de ses premières années au pouvoir. « New Labour » étaient célèbres pour l’efficacité de leur machine de propagande. Les lecteurs américains seront sans doute au courant de la complicité de M. Blair à faire des déclarations exagérées sur les « armes de destruction massive » de Saddam Hussein avant la guerre en Irak, mais peu de lecteurs – britanniques, américains ou autres – sauront que Le gouvernement Blair mentait aussi sur l’étendue du crime en Grande-Bretagne.Le parti travailliste, qui était tellement préoccupé par les perceptions médiatiques et l’écho politique, devait trouver un moyen de montrer sur papier que son programme «Dur sur la criminalité, sévir contre les causes du crime» tenait ses promesses. Ainsi, en 2003, Tony Blair a définitivement changé la façon dont le crime est rapporté au Royaume-Uni en introduisant le National Crime Recording Standard (NCRS). Jusqu’à ce moment, le crime au Royaume-Uni a été signalé en utilisant des données dures tirées des arrestations et des condamnations réelles de la police. Cependant, à partir de ce moment-là, les statistiques officielles devaient être tirées de la British Crime Survey, qui estime les crimes sur la base d’une enquête menée auprès de 50 000 personnes âgées de 16 ans et plus. Cela fonctionne un peu comme la façon dont les sociétés de télévision produisent des estimations pour leurs cotes d’émission. Cela signifie que les statistiques que vous voyez sont citées dans des journaux comme The Guardian ne sont pas des chiffres durs, mais des estimations tirées d’enquêtes. Quels que soient les mérites de cette méthode, elle a produit un graphique pour le gouvernement Blair qui ressemblait à ceci:

Ce changement est apparu parce que, dans le cadre de la partie «dur sur les causes du crime» de leur engagement, les travaillistes voulaient compter les victimes plutôt que le nombre total de délinquants. Bien sûr, cela prend un grand nombre de crimes sur les données. Par exemple, comme il a été introduit en 2003, parce que seuls les plus de 16 ans pouvaient être interrogés, les crimes contre les mineurs n’étaient pas enregistrés dans les statistiques officielles. En outre, étant donné que les entrevues devaient avoir lieu dans des propriétés privées, la criminalité de rue n’apparaissait habituellement pas dans ces chiffres. Bien sûr, les crimes dits «sans victime» – la fraude ou la criminalité en ligne – n’apparaissent pas non plus dans ces données. Une fois que vous commencez à tenir compte de certaines de ces mises en garde, tendance dans les données. En fait, il a été conçu explicitement pour que, en raison de ces changements, il ne puisse être comparé aux chiffres d’avant 2002.

En 2007, Ken Pease et Graham Farrell ont estimé que les données de l’enquête pourraient sous-estimer la criminalité violente de 82%, le nombre réel de victimes étant plus proche de 4,4 millions que de 2,4 millions. Cette marge d’erreur massive signifie que le taux de criminalité réel devient un sujet de débat par opposition à une question de preuve tangible. Il me semble que c’était un choix délibéré du gouvernement Blair. Par conséquent, nous trouvons maintenant la BBC se demandant quel pourrait être le taux de criminalité réel. Et c’est là que l’étendue véritable du cauchemar orwellien des années Blair et Gordon Brown se fait jour: en faisant du taux de criminalité une estimation, aucun parti politique ne peut invoquer de manière fiable les faits, et il devient toujours question d’un récit difficile à justifier. un autre. « Post-vérité » n’a pas commencé avec Vladimir Poutine ou Donald Trump – Tony Blair le faisait dès la prise de fonction.

Cependant, le nombre réel de délinquants condamnés est toujours enregistré et conservé, bien qu’ils soient difficiles à obtenir. À l’approche des élections britanniques de 2010, le député conservateur et secrétaire à la Justice fantôme, Chris Grayling, a demandé les chiffres réels de la bibliothèque de la Chambre des communes qui ont dûment produit une série de rapports indépendants. Incidemment, lorsque le chef des conservateurs, David Cameron, est devenu premier ministre en 2010, Chris Grayling est devenu le secrétaire à la Justice et, à ma connaissance, était heureux de laisser tomber ce petit détail et de poursuivre la méthodologie basée sur l’enquête. C’est drôle comment le pouvoir peut changer les incitations à l’action.

En tout cas, les chiffres demandés par Grayling sont accablants pour quiconque prétend que le crime global ou les crimes violents ont diminué au Royaume-Uni entre 1997 et 2010.

La population du Royaume-Uni était d’environ 58 millions de personnes en 1997. En 2008, ce nombre était passé à 62 millions, soit une augmentation de 6,87%. Durant la même période, les condamnations pour crimes violents en Angleterre et au Pays de Galles ont augmenté d’environ 63,92%, passant de 49 153 en 1997 à 80 574 en 2008. Les condamnations pour crimes violents ont ainsi augmenté de plus de dix fois la croissance démographique.

Des augmentations de ce genre peuvent être observées dans presque toutes les catégories de crimes. Les condamnations pour les moins de 18 ans, par exemple, ont augmenté de 60,18%, passant de 12 806 en 1997 à 20 513 en 2008, ce qui correspond à l’augmentation moyenne des crimes violents, soit dix fois le taux de croissance démographique de la même période. La criminalité coutumière a pratiquement doublé au cours des années Blair, passant de 3 360 délinquants en 1997 à 6 368 en 2008. En 1998, il y avait 5 542 vols qualifiés, en 2008 il y en avait 8 475. De 2000 à 2008, le nombre total d’arrestations pour une infraction est passé de 1,2 million à 1,4 million, soit une augmentation d’environ 17%.

Pour affirmer que la criminalité violente a chuté de 44% au Royaume-Uni au cours des années 2000, il faudrait que ce soit à un moment où les condamnations pour crimes violents ont augmenté de 64%. Pour que la prétention soit vraie que la criminalité globale a diminué de 1997 à 2008, il faudrait que ce soit à un moment où les condamnations globales pour crime ont augmenté de 17%. Les deux allégations semblent extraordinaires: comment pourrait-il y avoir une augmentation des condamnations sans augmentation correspondante de la criminalité? La méthodologie qui mesure les victimes à l’aide d’estimations tirées de données d’enquête ne permet pas de le comprendre correctement.

Si nous utilisons des condamnations enregistrées de cette manière, par opposition aux estimations, nous pouvons faire des comparaisons significatives avec le passé, comme le fait Peter Hitchens dans The Abolition of Liberty. Comme nous l’avons vu, le nombre total de condamnations en Angleterre et au Pays de Galles en 2008 était d’environ 1,47 million pour une population de 62 millions de personnes, soit environ 2,25% de la population. Selon Hitchens, le nombre comparable en 1861 au plus fort du laissez-faire était de 88 000 pour une population de 20 066 224, soit environ 0,44% de la population. En 1911, avant que le Léviathan et l’État-providence aient vraiment eu une chance de grandir, le nombre était de 97 000 pour une population de 36 075 269, soit environ 0,27% de la population. L’affirmation selon laquelle les crimes ont augmenté en raison des coupes gouvernementales dans le nombre de policiers ne peut pas non plus être maintenue puisque, en 1911, il y avait 51 203 agents alors qu’en 2009 il y avait 144 353 agents. L’augmentation du nombre de policiers de 1911 à 2009 est donc de 181,92% comparativement à une augmentation de 71,86% de la population totale.

Il est clair qu’avec moins de liberté personnelle et un état plus grand et plus envahissant vient moins de responsabilité personnelle et plus d’anarchie. Il est également clair que, comme l’État britannique est devenu plus orienté vers le bas que dans son passé de common law, il a levé un pouvoir législatif coercitif accru contre le peuple britannique qu’il est censé servir. L’Etat se comporte maintenant de manière ouvertement orwellienne avec un mépris quasi-explicite pour le public.