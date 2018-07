La phrase du jour par Giraldi : A fantasy of space dominance is a symptom of a governing class that cannot distinguish between what is important and what is not.

Prenant la parole devant un public au Conseil national de l’ espace le 18 Juin e , il a dit que qu’il était, de sa propre autorité présidentielle « … la direction présente le ministère de la Défense et le Pentagone pour commencer immédiatement le processus nécessaire d’établir une force spatiale comme la sixième branche des forces armées … notre destinée, au-delà de la Terre, n’est pas seulement une question d’identité nationale, mais une question de sécurité nationale. Il ne suffit pas d’avoir simplement une présence américaine dans l’espace. Nous devons avoir la domination américaine dans l’espace. «

L’idée que les Etats-Unis chercheraient à avoir une présence majeure dans l’espace ne surprendrait probablement personne, mais Trump dit quelque chose de très différent. Il est en train de créer un commandement militaire pour l’espace, la lune et les planètes et a l’intention de l’utiliser pour soutenir une capacité offensive qui fournit une position dominante dans ces régions. Comme personne dans son bon sens ne permettrait à Washington de dominer militairement l’espace extra-atmosphérique sur la base de ses antécédents de leadership irresponsable depuis le 11/9, la proposition Trump devrait être et sera combattue par la quasi-totalité du monde.

Un fantasme de domination de l’espace est un symptôme d’une classe dirigeante qui ne peut pas distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas.Il est enraciné dans une nation qui a constamment nourri la peur depuis le 11 septembre, même si elle n’est pas menacée. L’Iran, le deuxième problème apparu récemment, fait partie de cette matrice présumée de menaces, les Etats-Unis et son chien aboyant Israël affirmant à plusieurs reprises que le pays est à la fois un partisan du terrorisme et impliqué dans un programme d’armes nucléaires secret. Les deux revendications sont fondamentalement fausses.

Trump s’est conformé aux demandes d’Israël de se retirer du Plan d’Action Complet Conjoint (JCPOA) limitant le programme nucléaire iranien, même si Téhéran était totalement en conformité. Le 26 Juin e , la Maison Blanche a annoncé la punition de l’ Iran, déclarant qu’il sanctionner toute personne achetant du pétrole iranien, à partir du 4 Novembre e. L’interdiction globale du pétrole iranien de «tolérance zéro» vise délibérément à dévaster la plupart des secteurs de l’économie du pays pour l’obliger à se conformer aux demandes israéliennes, saoudiennes et américaines de désarmement effectif.

La menace de sanctions est une intimidation flagrante alors que les Nations Unies et tous les autres signataires du PAGC continuent à soutenir l’accord et n’ont aucune raison de punir l’Iran , mais il est également reconnu que les sanctions incluraient le blocage des marchés financiers américains, signifiant que l’avertissement doit être pris au sérieux. Selon certains rapports , un certain nombre de raffineurs européens et asiatiques et leurs bailleurs de fonds sont déjà en train de réduire leurs achats et de quitter le marché iranien bien avant novembre.

Mais il y a aussi eu un recul. La Turquie refuse de suivre la demande américaine et il est peu probable que la Chine, la Russie et l’Inde s’y conforment, même si elles sont menacées de sanctions. Si la Communauté européenne s’unissait et développait une colonne vertébrale pour s’opposer à la pression des États-Unis, cela pourrait forcer Washington à sauver la face en émettant des dérogations pour atténuer l’impact de sa demande.

Il n’y a pas d’intérêt américain rationnel qui oblige un gouvernement américain hubriste à établir une armée spatiale ou à créer une sanction globale contre l’Iran, mais il est clair que l’administration Trump ne se soucie pas vraiment d’intérêts véritables car elle souffle et montre son pouvoir et détermination. Il est temps que le reste du monde se réveille au danger posé par Washington et se mobilise pour le contrer.

Philip Giraldi

https://russia-insider.com/en/politics/spaceman-trump-taking-imperial-hubris-whole-new-level/ri24056