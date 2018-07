Pierre démythifie le foot en trois coups de tête-à-tête…

Le foot est une pompe à fric payé par le contribuable.

J’ aurais pu rassurer tous les écrivains qui se sont plus ou se plaisent à dénoncer le sport spectacle. Sauf les sports absurdement qualifiés de dangereux, d’ aventures ou extrêmes – le lit est l’ endroit où on meurt le plus – le spectacle sportif institutionnalisé intéresse de moins en moins les humains. Les études prédictives annoncent même la disparition des événements type Jeux olympiques, Football, Rugby vers 2030.

Resquiescant In Pace

Les grands clubs type Real Madrid ont vingt cinq ans de dettes. Les prêts sont hypothéqués sur les abonnements des spectateurs. Autrement dit sur rien.