Quand Hitler donne raison à Trump

…Stoddard aussi défend le rôle primordial de la race nordique. Cependant il cloue au pilori ceux qui comme Chamberlain voit dans les slaves des sous-hommes (on sait quel usage sinistre et catastrophique les nazis tireront de celui dont le cousin leur déclara la guerre !) et il rappelle que pour lui les allemands son essentiellement alpins. Les contre-vérités comportées par Chamberlain et les nazis sont selon lui « des absurdités monstrueuses. » Dans son livre aussi, Stoddard dénonce la capacité de travail des « jaunes » et il rappelle les solides positions racistes d’un certain candidat à la présidence nommé… Woodrow Wilson !

Tout cela prêterait à sourire, mais un autre personnage parle alors dans sa prison de la race non pas nordique mais aryenne, à qui il prête les mêmes qualités :

« Tout ce que nous avons aujourd’hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l’art, de la science et de la technique est presque exclusivement le fruit de l’activité créatrice des Aryens. Ce fait permet de conclure par réciproque, et non sans raison, qu’ils ont été seuls les fondateurs d’une humanité supérieure et, par suite, qu’ils représentent le type primitif de ce que nous entendons sous le nom d’ « homme ». L’Aryen est le Prométhée de l’humanité ; l’étincelle divine du génie a de tout temps jailli de son front lumineux ; il a toujours allumé à nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la nuit recouvrant les mystères obstinément muets et montrait ainsi à l’homme le chemin qu’il devait gravir pour devenir le maître des autres êtres vivants sur cette terre. »

Hitler – c’est de lui qu’il s’agit – va applaudir aux réformes américaines de l’immigration et de la politique raciale et eugénique. Il va même assez loin dans son soutien au zèle racial-réformiste de la grande démocratie américaine :

« Il y a, à notre époque, un pays où l’on peut observer au moins de timides tentatives inspirées par une meilleure conception du rôle de l’État. Ce n’est pas, naturellement, notre république allemande modèle ; ce sont les États-Unis d’Amérique qui s’efforcent d’obéir, du moins en partie, aux conseils de la raison. En refusant l’accès de leur territoire aux immigrants dont la santé est mauvaise, en excluant du droit à la naturalisation les représentants de certaines races, ils se rapprochent un peu de la conception raciste du rôle de l’État. »

Toute cette école raciste américaine, qui est si proche dans son expression du nazisme, sera balayée au cours des années Roosevelt, notamment par l’école d’anthropologie dirigée par Franz Boaz qui imposera ses canons en matière anthropologique et sociologique. McDonald en a très bien parlé dans sa Critique de la Culture, qui explique en fait les origines intellectuelles de la société multiculturelle.

Dans Mein Kampf le führer établit aussi cette vérité reconnue par tous les mouvements racistes, populistes et xénophobes en Europe et ailleurs :

« Car, en ce qui concerne les droits individuels et la liberté personnelle, l’étranger jouit de la même protection, et même souvent d’une protection plus efficace ; c’est, en tous cas, ce qui arrive dans la république allemande actuelle. »

Les Allemands d’abord !

Le redouté libelliste ajoute d’une plume révoltée :

« La marche à suivre pour acquérir le droit de cité dans un Etat n’est pas très différente de celle qu’on doit observer pour être admis, par exemple, dans un club d’automobilistes. Le candidat présente sa requête, qui est examinée et sur laquelle on donne avis favorable ; puis il reçoit un jour un billet l’avisant qu’il est devenu citoyen. »

Étonnez-vous après que l’on traite Donald Trump ou les partis hostiles à l’immigration ou aux réfugiés de racistes !

La qualité intellectuelle des intervenants des années vingt – Fitzgerald, Lovecraft, Grant, Stoddard, Griffith – méritait que l’on s’y arrêtât. On peut aussi rappeler l’engagement très politiquement incorrect de John Buchan dans les trente-neuf marches, dont la teneur n’est évidemment pas reprise dans le film d’Hitchcock. Et on soulignera que d’une manière prophétique Lovecraft annonce – toujours dans sa nouvelle apocalyptique The Street – le risque d’attentats terroristes dans sa rue bien-aimée ; et que cela sonnera le glas de la douce liberté anglo-saxonne…

http://www.dedefensa.org/article/trump-et-le-refus-migratoire-en-amerique