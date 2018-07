Concrètement, le politiquement correct repose aujourd’hui sur une culture de la surveillance généralisée : tout est monté en scandale par des groupuscules…

Extrait d’un entretien donné par Mathieu Bock-Côté dans le Figarovox :

Concrètement, le politiquement correct repose aujourd’hui sur une culture de la surveillance généralisée : tout ce qui entre en contradiction avec l’orthodoxie diversitaire est dénoncé et monté en scandale par des groupuscules à la psychologie milicienne qui se comportent comme des professionnels de l’indignation – et il s’agit d’une profession rentable. Pas une semaine ne se passe sans qu’on ne dénonce telle ou telle rémanence du vieux monde et sans qu’on nous répète que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour accoucher de la société diversitaire idéale. Le politiquement correct carbure aux scandales, de temps en temps réels, la plupart du temps artificiel, qu’il sait mettre en scène pour garder la société vigilante contre l’éternel retour du monde d’hier, même sous la forme apparemment neutralisée de la nostalgie. Jamais il ne baisse la garde, jamais il ne veut la baisser. Souvent, il devient ridicule, comme on l’a vu avec la controverse de l’écriture inclusive, et alors, il feint de s’arrêter, mais c’est pour reprendre sa croisade dès que le cycle de l’actualité a repris son cours. De ce point de vue, toute critique du politiquement correct implique une critique du fonctionnement du système médiatique et une explicitation de ses biais inavoués.

N’a-t-il pas été ébranlé par l’élection de Donald Trump? La gauche intellectuelle américaine a-t-elle entamé un début d’auto-critique sur ce sujet?

Au contraire. La gauche intellectuelle américaine se radicalise. Elle ne doute plus d’elle-même. Devant Trump, qui incarne de manière caricaturale et convenons-en, souvent détestable tout ce qu’elle exècre, elle est ivre de vertu et fait valoir encore plus sa splendeur morale. Jamais elle n’a moins douté que maintenant.Avec un grand esprit de sérieux, elle se demande doctement si l’Amérique ne bascule pas vers le fascisme. On devrait être capable de critiquer la présidence souvent inquiétante de Trump sans verser dans une telle outrance – mais la gauche idéologique est-elle capable de s’imaginer un adversaire qui ne soit pas un ennemi du genre humain? Sa tentation, à laquelle toujours elle cède, c’est la croisade morale pour chasser de la cité ceux qui ne souscrivent pas à ses dogmes. Elle ne croit pas au pluralisme politique: elle distingue entre l’avant-garde, qu’il faut célébrer, et dans laquelle elle se reconnaît, et l’arrière-garde, assimilée au bois-mort de l’humanité, dont il ne faut pas s’encombrer et qui est de toute façon condamnée par le sens de l’histoire. Au fond d’elle-même, elle croit à la vertu politique de l’ostracisme. Ce qui la menace, toutefois, c’est qu’une part de plus en plus importante de la population se fiche désormais des campagnes de salissage médiatique. Plus encore: plus les médias désignent à la vindicte publique un homme ou une idée, plus cette frange de la population s’y identifie. La société se polarise comme jamais.

Cette idéologie étrangère à la culture européenne, en particulier française, peut-elle s’imposer durablement sur le vieux continent? Ne risque-t-elle pas de nourrir, comme aux États-Unis, une réaction «populiste»?

On sous-estime le poids de la révolte contre le politiquement correct dans ce qu’on appelle la poussée populiste contemporaine. Le commun des mortels s’exaspère avec raison contre le contrôle tatillon du langage, contre le culte immodéré des minorités quelles qu’elles soient, contre les délires idéologiques comme l’écriture inclusive, contre un certain féminisme radical qui n’en finit plus d’en appeler à la charge contre le patriarcat alors que nos sociétés n’ont jamais été aussi égalitaires, contre la mouvance trans et queer qui veut déconstruire les fondements même de la différence sexuelle, et ainsi de suite. Le commun des mortels sent qu’on veut transformer radicalement sa culture et naturellement, il se braque. Il y a des limites à faire semblant de rien devant un tel matraquage idéologique. Nos sociétés, avec raison, sont prêtes à s’ouvrir à une pluralité de modes de vie, c’est la grandeur des sociétés libérales, mais n’ont pas particulièrement envie d’être transformées en un grand camp de rééducation idéologique à ciel ouvert avec des sermonneurs sur toutes les tribunes qui les accusent d’être arriérées. Permettez-moi aussi une petite réflexion sur le «populisme». Le «populisme» est un gros mot, très rarement définit, dont on fait usage pour disqualifier moralement et politiquement ceux qui affichent leur dissidence avec l’orthodoxie diversitaire. On s’alarme de sa montée sans jamais nous dire exactement de quoi il s’agit. Et on peut croire que la dénonciation désormais rituelle du populisme dans les médias contribue à cette exaspération populaire, qui pousse aux révoltes électorales comme l’élection de Trump, le Brexit ou l’élection italienne.

[…] Mais je suis convaincu d’une chose: plus le discours dominant fonctionnera au déni de réel et plus il diabolisera ceux qui cherchent à en rappeler l’existence, plus il poussera à la révolte de grandes couches de la population et dégagera un boulevard pour des entrepreneurs politiques qui sauront canaliser cette exaspération. En fait, cette recomposition est déjà commencée. Reste à voir quel visage elle prendra. »

