Chris Hedges contre le Donald et la gauche caviar et sociétale

L’administration Trump ne s’est pas levée, prima facie, comme Vénus sur une demi-coquille de la mer. Donald Trump est le résultat d’un long processus de décadence politique, culturelle et sociale. Il est un produit de notre démocratie faillie. Plus nous perpétuerons la fiction que nous vivons dans une démocratie qui fonctionne, que Trump et les mutations politiques autour de lui sont en quelque sorte une déviation aberrante qui peut être vaincue aux prochaines élections, plus nous nous dirigerons vers la tyrannie. Le problème n’est pas Trump. C’est un système politique, dominé par le pouvoir des entreprises et les mandarins des deux principaux partis politiques, dans lequel nous ne comptons pas. Nous allons reprendre le contrôle politique en démantelant l’Etat corporatiste, ce qui signifie une désobéissance civile massive et soutenue, comme celle démontrée par les enseignants autour du pays cette année. Si nous ne nous levons pas, nous entrerons dans un nouvel âge sombre.

Le Parti démocrate, qui a aidé à construire notre système de totalitarisme inversé, est encore une fois retenue par beaucoup à gauche comme le sauveur. Pourtant, le parti refuse résolument d’aborder l’inégalité sociale qui a conduit à l’élection de Trump et l’insurrection par Bernie Sanders. Il est sourd, muet et aveugle à la très réelle souffrance économique qui sévit dans la moitié du pays. Il ne se battra pas pour payer aux travailleurs un salaire décent. Il ne défiera pas les industries pharmaceutiques et d’assurance de fournir Medicare pour tous. Il ne freinera pas l’appétit vorace de l’armée qui éventre le pays et encourage la poursuite des guerres étrangères vaines et coûteuses. Il ne rétablira pas nos libertés civiles perdues, y compris le droit à la vie privée, la liberté de surveillance du gouvernement, et la procédure régulière. Il ne recevra pas d’argent corporatif et sombre hors de la politique. Il ne démilitarisera pas notre police et ne réformera pas un système carcéral qui compte 25% de prisonniers dans le monde alors que les Etats-Unis ne représentent que 5% de la population mondiale. Il joue à la marge, surtout en période électorale, refusant d’aborder les problèmes politiques et sociaux importants et se concentrant plutôt sur des questions culturelles étroites comme les droits des homosexuels, l’avortement et le contrôle des armes à feu dans notre espèce particulière d’antipolitique.

Trump a exploité la haine que d’énormes segments du public américain ont pour un système politique et économique qui les a trahis. Il peut être inepte, dégénéré, malhonnête et narcissique, mais il ridiculise habilement le système qu’il méprise. Ses sarcasmes cruels et humiliants à l’encontre des agences gouvernementales, des lois et des élites établies trouvent écho chez les personnes pour qui ces agences, lois et élites sont devenues des forces hostiles. Et pour beaucoup de ceux qui ne voient aucun changement dans le paysage politique pour soulager leurs souffrances, la cruauté et l’invective de Trump sont au moins cathartiques.

Et plus Trump rabaisse ces élites, et plus ils crient comme Cassandre, plus il sauve sa présidence désastreuse et permet aux kleptocrates de piller le pays alors qu’il se désintègre rapidement.

La presse est l’un des principaux piliers du despotisme de Trump. Il bavarde sans cesse comme des courtisans du XVIIIe siècle à la cour de Versailles sur les manies du monarque alors que les paysans manquent de pain. Cela se poursuit sans fin sur des sujets vagues tels que l’ingérence russe et une récompense pour une actrice porno qui n’a rien à voir avec l’enfer quotidien qui définit la vie en Amérique…

La stratégie de Trump pour garder le pouvoir est de construire sa coalition de la classe ouvrière blanche de l’Amérique et de la classe de propriété de la nation. C’est une coalition curieuse, c’est le moins qu’on puisse dire.