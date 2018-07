Immigration et totalitarisme : le point de vue d’un libertarien de droite

Ce que les libertariens de gauche ignorent généralement dans leur évaluation nonchalante ou même sympathique de la crise prévisible est le fait que les immigrants qui ont causé l’effondrement sont toujours physiquement présents quand cela se produit. Pour les libertariens de gauche, en raison de leurs idées préconçues égalitaires, ce fait n’implique pas de problème. Pour eux, tous les individus sont plus ou moins égaux et par conséquent, une augmentation du nombre d’immigrants n’a pas plus d’impact qu’une augmentation de la population nationale par un taux de natalité plus élevé. Pour chaque réaliste social, cependant, en effet pour tout le monde avec le bon sens, cette prémisse est manifestement fausse et potentiellement dangereuse. Un million de Nigérians ou d’Arabes vivant en Allemagne ou un million de Mexicains, de Hutus ou de Tutsis résidant aux États-Unis est une chose bien différente de celle d’un million d’Allemands ou d’Américains. Avec des millions d’immigrés de troisième et de deuxième monde présents lorsque la crise frappe et que les chèques de paie cessent d’arriver, il est hautement improbable qu’un résultat pacifique se produise et qu’un ordre social naturel fondé sur la propriété privée émerge. Au contraire, il est beaucoup plus probable et même presque certain que la guerre civile, le pillage, le vandalisme et la guerre des gangs tribaux ou ethniques éclateront à la place – et l’appel à un État-homme fort deviendra de plus en plus évident. Science économique et t …Hans-Hermann HoppeMeilleur prix: $ 7.50Acheter neuf $ 8.94(à partir de 05:40 EDT – Détails )

Pourquoi, alors, pourrait-on demander, l’Etat n’adopte-t-il pas la politique d’immigration «libre» de gauche-libertaire et saisit l’opportunité offerte par la crise prévisible pour renforcer davantage son propre pouvoir? A travers ses politiques internes de non-discrimination et aussi ses politiques d’immigration actuelles, l’Etat a déjà fait beaucoup pour fragmenter la population nationale et ainsi augmenter son propre pouvoir. Une politique d ‘«immigration libre» ajouterait une autre énorme dose de «multiculturalisme» non discriminatoire. Elle renforcerait davantage la tendance à la déshomogénéisation sociale, à la division et à la fragmentation, et affaiblirait encore davantage les hommes blancs, hétérosexuels et traditionnels. l’ordre social et la culture bourgeoise associés à «l’Occident».

La réponse à « pourquoi pas? » semble simple, cependant. Contrairement aux libertariens de gauche, les élites dirigeantes sont encore assez réalistes pour reconnaître qu’outre de grandes opportunités pour la croissance de l’Etat, la crise prévisible comporterait aussi un risque incalculable et pourrait conduire à des bouleversements sociaux d’une telle ampleur qu’ils pourraient eux-mêmes être balayés. pouvoir et être remplacés par d’autres élites «étrangères». En conséquence, les élites dirigeantes ne progressent que progressivement, pas à pas, sur la voie d’un «multiculturalisme non discriminatoire». Et pourtant, elles sont satisfaites de la propagande «libre immigration» libertaire de gauche, parce qu’elle aide l’Etat à rester sur son cours actuel divide et impera mais d’y procéder à un rythme accéléré.

Contrairement à leurs propres déclarations et prétentions anti-étatistes, la victimologie gauchiste-libertaire particulière et son exigence de gentillesse et d’inclusivité sans discernement vis-à-vis de la longue liste familière de «victimes» historiques, y compris en particulier tous les étrangers. les immigrants potentiels, s’avère en fait être une recette pour la croissance future du pouvoir d’Etat. Les marxistes culturels le savent, et c’est la raison pour laquelle ils ont adopté la même victimologie. Les gauchistes de gauche ne le savent apparemment pas et sont donc les idiots utiles des marxistes culturels dans leur marche vers le contrôle social totalitaire.

https://www.lewrockwell.com/2018/07/hans-hermann-hoppe/immigration-and-libertarianism/