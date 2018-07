Pas piqué des vers : le Mahatma Gandhi, pire qu’Einstein qui s’en prenait aux chinois, s’en prend aux noirs (extraits)

Parlons du racisme de Gandhi présumé pacifiste-antiraciste. Il déteste les noirs. On osait les comparer aux indiens, eux qui ont bâti le fort rouge et le Taj Mahal…. Voyez du reste le sort des blancs (90 000 morts en vingt ans) dans cette chair Afrique du Sud.

Le blog du griot en a vingt pages pleines, nûment référencées. Elles sont destinées à emmerder quelques profs de morale.

http://leblogdugriot.over-blog.com/2016/10/gandhi-le-grand-mepris-du-noir-textes-raciste-de-gandhi.html

On retiendra celles-ci :

Voici plusieurs citations tirées du journal Indian Opinion (qu’il avait lancé pour défendre les droits de la minorité indienne dans la colonie du Cap où il était avocat).

Le 19 décembre 1894, dans Indian Opinion, Gandhi déclare :

« L'idée générale qui semble prévaloir dans la colonie est que les Indiens valent un peu mieux, voire pas du tout, que des sauvages ou les indigènes d'Afrique. Même les enfants ont appris à croire à cette idée, avec le résultat que l'Indien est rabaissé au niveau d'un simple nègre. » (The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 1 – p. 193)

« Notre combat est une lutte continuelle contre la ségrégation que nous inflige les européens en tentant de rabaisser les indiens au niveau du simple Cafre (nom péjoratif donné au noirs) dont l’occupation est de chasser et dont la seule ambition est de rassembler du bétail pour acheter une femme et passer le reste de sa vie dans la paresse et dans la nudité. » Meeting in Bombay on Sept. 26 1896

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 1 – p. 410) (The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 2 – p. 53)

Le 21 mars 1903, dans Indian Opinion.

« Dès que les Indiens ont entendu parler de la loi, ils ont contacté le gouverneur, qui dit qu’ils étaient trop en retard. Que vont-ils faire maintenant ? Ils ont abordé un autre sujet lié aux amis à Londres. Le texte d’application a son origine dans la prétendue ou réelle, impudente et, dans certains cas, le comportement indécent des Cafres. Mais, quelles que soient les charges qui sont contre les Indiens britanniques, personne n’a jamais murmuré que les Indiens se comportent autrement que comme des hommes décents. Mais, comme c’est la coutume dans cette partie du monde, ils ont été rabaissés au niveau des Cafres sans la moindre justification. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p32)

Le 24 septembre 1903, il soutient le courant nationaliste blanc. Dans Indian Opinion.

« Nous croyons en la pureté raciale. Seulement nous pensons qu’ils serviraient mieux leurs intérêts, qui nous sont aussi chers qu’à eux-mêmes, en défendant la pureté de toutes les races et non d’une seule d’entre elles. Nous croyons aussi qu’en tant que Blancs, la race blanche d’Afrique du Sud doit être la race prédominante . »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p255)

Le 24 décembre 1903, lorsqu’une loi interdit toutes relations inter-communautaires Blancs/Métis (ou Coloureds) — auxquels sont rattachés les Hindous, dans Indian Opinion Gandhi écrit :

« Puissions-nous informer les membres de la conférence pour savoir si les Indiens britanniques sont concernés? S’il est une chose que l’Indien chérit plus que tout, c’est la pureté de son groupe. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p379)

Quand la municipalité de Johannesburg veut permettre aux Noirs de se déplacer dans le quartier hindou, Gandhi rédige une lettre au conseil municipal. Le 15 février 1904, il déclare :

« Pourquoi d’entre tous les lieux, à Johannesburg, le quartier indien a-t-il été choisi pour y déverser (« dumping down ») tous les nègres (Kaffir) de la ville ? Cela dépasse mon entendement. Bien que les grands projets de réforme sanitaire du Comité de santé publique soient sans doute très louables et probablement nécessaires, le devoir évident est de traiter l’actuel problème d’insalubrité que cela génère dans le quartier Indien, à mon humble avis, ce n’est pas à négliger. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p428)

Un peu plus loin dans le même courrier du 15 février 1904, il poursuit :

« Bien entendu, de mon point de vue le Conseil municipal doit débarrasser ce quartier de ces Cafres. Quant à la mixité entre Cafres et Hindous, je dois confesser que j’y suis absolument opposé. Je pense que c’est très injuste pour la population indienne.»

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p429)

Il a cherché à interdire aux africains l’accèes au quartier indien de Johannesburg.

le 3 mars 1904, dans l’Indian Opinion, Gandhi écrit:

« Il n’y a pas longtemps, nous avons informé nos lecteurs que le Comité de santé publique de la Mairie avait autorisé la présence des Cafres dans le quartier commercial asiatique. Les Indiens l’ont refusé dans leur quartier, parmi beaucoup d’autres. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p439)

Le 17 mars 1904, Dans l’Indian Opinion il écrit:

« Nous pouvons noter au passage que le pasteur, Révérend M. Brown, a agi comme porte-parole des pétitionnaires qui affirment que «Il sera impossible et dangereux pour nos femmes et nos enfants de vivre dans ce quartier ». Il sera intéressant de savoir comment ces messieurs ont pu vivre dans le district toutes ces années, car il faut se rappeler que le quartier des Cafres et le quartier des indiens sont au même endroit à l’heure actuelle, ça fait plus de dix ans et les Européens dans leur quartier peuvent vivre sans danger, ….car, il n’est pas question de mettre les Cafres dans ce quartier aujourd’hui. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p447)

Gandhi a toujours conseillé aux Indiens blancs de ne pas se mélanger avec d’autres communautés colorées indiennes ou africaines. Il était fortement opposé à la confusion des races. Le 9 avril 1904, Dans l’Indian Opinion Gandhi écrit:

« propos de cette mixité entre les Cafres avec les Indiens, je dois avouer que ça me perturbe fortement. Ne se rendent-ils pas compte que c’est très injuste pour la population indienne ».

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p429)

Le 30 avril 1904, il écrit:

« La colonie de la rivière Orange a entièrement fermé ses portes aux Indiens du Transvaal. Le Cap et Natal leur imposent des restrictions sévères qui n’ont aucun sens scientifique. Par exemple, un Indien peut partager le même compartiment avec un Cafre. Dès lors, quand le train amenant les passagers atteint la frontière de Natal, l’Indien est obligé de se soumettre à la quarantaine de cinq jours avant d’entrer dans la colonie, tandis que le Cafre est autorisé à passer sans entrave. »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 3 – p484)

Le 25 mars 1905, dans Indian Opinion, il écrit:

« La question des noirs est une grande question en Afrique du Sud. La population autochtone est très grande. La civilisation des autochtones est totalement différente à celle des asiatiques ou des européens. L’autochtone étant aussi humain, lui aussi a le droit à un traitement équitable, mais étant ce qu’il est, peut-être certaines lois, à caractère restrictif peuvent être nécessaire. Il peut, par conséquent, jamais s’appliquer aux Asiatiques. Dans ce cas, des armes à feu, l’asiatique a du mal à cohabité avec l’autochtone. L’Indien britannique ne mérite aucune des restrictions imposées aux indigènes (noirs d’Afrique du Sud) pour le port d’armes à feu. La race supérieure peut bien demeurer telle en interdisant l’armement des autochtones (les noirs ), mais existe-t-il le moindre vestige d’une justification pour l’interdire aux Indiens britanniques ? C’est une question de notoriété publique que l’Indien britannique qui s’est installée dans la colonie n’est pas un militaire. Il est plus docile. Pourquoi devrait-il, alors, être insulté en étant placé dans la même catégorie que les autochtones ? »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 4 – p220)

Le 25 mars 1905, dans son Indian Opinion il déclare:

« Pourquoi devrait-on mélanger les Indiens avec d’autres classes de couleur? Si la majorité des personnes blanches dans le Transvaal ne voit pas de distinction, n’est-ce pas le devoir du gouvernement de les éduquer à une juste appréciation de celui-ci ? »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 4 – p269)

Le 29 mars 1905, dans Indian Opinion il écrit

« Ainsi, les Blancs ont commencé à ressentir le besoin de main-d’œuvre indienne dès le début, les Cafres eux sont d’aucune utilité et tous les Chinois disponibles ont été embauchés dans les mines. La main-d’œuvre indienne, est, par conséquent, la plus demandée ».

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 4 – p258)

Le 5 septembre 1905, il adresse un courrier au ministère de l’éducation de l’Afrique du Sud en ces termes :

« Nous, les parents ou tuteurs des enfants indiens qui étudient dans l’École Supérieure indienne, je me permets de soumettre respectueusement ce qui suit pour votre considération. Nous sommes venus savoir quelle est l’intention du gouvernement en matière de changement pour l’école supérieur à Durban par rapport aux écoles pour les enfants de couleur en général, qui n’observent aucune distinction entre filles et garçons. Nous soumettons humblement que la décision d’ouvrir l’école pour tous les enfants de couleur est injuste pour la communauté indienne, et est un mauvais départ donnée par le ministre de l’éducation, aussi Sir Albert Hime et M. Robert Russell, que l’école sera réservée aux seuls enfants indiens. Il a été établi lorsque le gouvernement a décidé de ne pas admettre les enfants indiens dans les écoles générales dans la colonie, et nous comprenons que même alors, une question a été posée de la création d’une école pour tous les enfants de couleur, mais après mûre réflexion le gouvernement a décidé de donner une école aux seuls enfants indiens, et c’était pour cette raison qu’il a été donné le nom qu’elle porte aujourd’hui. En outre, le terme. Enfants de couleur est un terme élastique. Tout le monde connaît la signification de l’expression britannique des indiens, mais il n’y a pas de sens fixe pour l’expression personne de couleur, et de voir que le gouvernement a adopté une politique qui crée des distinctions, il est juste que les Indiens britanniques devraient avoir dans la plus grande ville, dans la colonie une école qui leur est réservé pour eux »

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 4 – p402)

Gandhi défend les massacres (p.233, dans son autobiographie) il écrit:

« La guerre des Boers pour moi n’a pas générée les horreurs de la guerre que la rébellion a fait. Ce n’était pas une guerre, mais une chasse à l’homme, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d’Anglais avec qui j’ai eu l’occasion de parler.»

Pour justifier le massacre (Autobiographie p 231.):

« Je ne portais pas de rancune contre les Zoulous, ils avaient nui à aucun Indien. J’avais des doutes sur la rébellion elle-même, mais je croyais alors que l’Empire britannique existait pour le bien-être du monde. Un véritable sens de la loyauté m’a empêché de même vouloir du mal à l’Empire. La justesse ou non de la rébellion était donc pas susceptible d’affecter ma décision.»

Le 6 janvier 1906 dans l’Indian Opinion:

« Lord Selborne à envoyé l’Association britannique des Indes une invitation et une réponse courtoise à sa protestation contre la définition du terme «personne de couleur» dans certains projets d’ordonnances récemment publié dans la Gazette du gouvernement ORC. Nous osons croire que Lord Selborne a mal interprété la représentation des Associations, qui n’a pas déclaré « qu’aucune des ordonnances visés s’appliqueraient aux Indiens britanniques ». Il a dit que, « dans la pratique », ils ne s’appliquent pas. Les deux déclarations sont tout à fait différentes. Son Excellence a, par ailleurs, justifié la définition de «couleur personne » au motif que c’est un héritage de l’ancien gouvernement. Mais les Indiens britanniques s’opposent à la définition pour cette raison même. Leur position est la suivante. Les ordonnances ne seront pas dans la pratique s’appliquer à eux. Le gouvernement Boer a insulté les Indiens en les classant avec les Cafres. Maintenant, il n’y a pas lieu de perpétuer une insulte inutile. L’argument semble être sans réplique. Il est dommage que Son Excellence, en dépit de son souhait de ne pas offenser, n’ait pas accordé sa faveur à la demande raisonnable de l’Association.»

(The Collected Works Of Mahatma Gandhi – volume 5 – p59)