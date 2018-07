Le siècle de la damnation/disparition du blanc ? par un lecteur enjoué…

L’Homme Blanc européen sera au cours de ce siècle frappé de »damnatio memoriae » : on ne retiendra de lui que le mal qu’il a infligé, au cours de ces cinq derniers siècles, aux peuples non européens (Juifs, Noirs, indigènes d’Océanie, Amérindiens, Roms, Chinois (guerres de l’opium…), etc.). Le Blanc sera vilipendé, calomnié, pourchassé (massacré ?), dans le monde entier, même en Europe. Le Blanc disparaît d’Amérique (même en Argentine, où les « Indios » et les « Mestizos » sont en train de remplacer les « Blancos »), d’Afrique du Sud, d’Australie, d’Europe… C’est peut-être pour ça que les élites occidentales veulent à tout prix métisser, « créoliser » les Européens car, dans le monde qui vient, il ne fera pas bon d’être trop Blanc.

