Prêts pour la guerre ? L’OTAN renforce et étend sa domination en Europe

https://www.mondialisation.ca/lotan-expansible-et-toujours-plus-couteuse-selargit-sur-leurope/5626520

Les deux sommets de l’OTAN, tous deux à Bruxelles à deux semaines d’intervalle, représentent le statu quo de la situation européenne. La réunion du Conseil européen du 28 juin a confirmé que l’Union, fondée sur les intérêts des oligarchies économiques et financières, à commencer par celles des plus grandes puissances, s’effondre actuellement en raison de ses conflits d’intérêts, qui ne se limitent pas au migrant. question.

Le Conseil de l’Atlantique Nord – auquel assisteront les chefs d’Etat et de gouvernement de 22 pays de l’UE (sur un total de 28), les 10 et 11 juillet, les membres de l’Alliance (avec la Grande-Bretagne quittant l’Union) renforcera l’OTAN sous commandement américain. Le président Donald Trump tiendra donc les cartes les plus fortes lors du sommet bilatéral qui se tiendra cinq jours plus tard, le 16 juillet à Helsinki, en présence du président russe Vladimir Poutine .

Quoi que le président américain stipule à la table des négociations, cela affectera fondamentalement la situation en Europe. Le fait que les Etats-Unis n’ont jamais voulu une Europe unifiée comme un allié égal n’est un secret pour personne. Pendant plus de 40 ans, pendant la guerre froide, ils ont maintenu l’Europe en position de subordination en tant que première ligne de la confrontation nucléaire avec l’Union soviétique.

En 1991, à la fin de la guerre froide, les États-Unis craignaient que les alliés européens ne remettent en question leur leadership ou ne décident que l’OTAN est désormais obsolète, dépassée par la nouvelle situation géopolitique. C’est la raison de la réorientation stratégique de l’OTAN, toujours sous commandement américain, reconnue par le Traité de Maastricht comme «fondement de la défense» de l’Union européenne, mais aussi pour son expansion vers l’Est, reliant les anciens pays de la Pacte de Varsovie plus à Washington qu’à Bruxelles.

L’OTAN transforme l’Europe en un champ de bataille contre la Russie

Pendant les guerres menées après la fin de la guerre froide (Irak, Yougoslavie, Afghanistan, Irak pour la deuxième fois, Libye, Syrie), les Etats-Unis poursuivaient des accords secrets avec les plus grandes puissances européennes (Grande-Bretagne, France, Allemagne) et partageant avec eux certaines zones d’influence, tandis que des autres Etats européens (y compris l’Italie) ils obtinrent ce qu’ils voulaient sans concessions substantielles.

L’objectif principal de Washington est non seulement de maintenir l’Union européenne dans une position subordonnée, mais encore plus, d’empêcher la formation d’une zone économique qui pourrait unir toute l’Europe, y compris la Russie, en se connectant à la Chine. « . Cela a conduit à la nouvelle guerre froide qui a été déclenchée en Europe en 2014 (sous l’administration Obama), et aux sanctions économiques et à l’escalade de la stratégie de l’OTAN contre la Russie.

La stratégie de «diviser pour mieux régner», à l’origine habillée de costumes de diplomatie, est désormais claire pour tous. Quand il a rencontré le président Macron en avril, Trump a suggéré que la France devrait quitter l’Union européenne, en lui offrant des conditions commerciales plus avantageuses que celles de l’UE. Nous ne savons pas ce qui se décide à Paris. Mais il est significatif que la France ait lancé un plan anticipant des opérations militaires conjointes avec un groupe de pays de l’UE, plan élaboré indépendamment de l’appareil décisionnel de l’UE. L’accord a été signé à Luxembourg le 25 juin par la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Estonie et le Royaume-Uni, qui pourraient ainsi participer après sa sortie de l’UE en mars 2019.

La ministre française de la Défense, Florence Parly , a noté que l’Italie n’avait pas encore signé l’accord pour « une question de détails, pas de substance ». En fait, le plan a été approuvé par l’OTAN, car il «complète et augmente la rapidité des forces armées de l’Alliance». Et, comme l’a souligné le ministre italien de la Défense, Elisabetta Trenta , car « l’Union européenne doit devenir un fournisseur de sécurité au niveau international, et pour ce faire, elle doit renforcer sa coopération avec l’OTAN ».