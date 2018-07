Veni vidi VACHEMENT twitti ! le colonel Tacitus Pat Lang félicite aussi le Donald et notre humiliation d’euro-putains…

L’introduction d’une dépêche de Reuters rendant compte des deux jours de sommet de l’OTAN à Bruxelles a parfaitement résumé la séquence, qui est du pur The-Donald tactique (« He came. He raged. He claimed victory. He left. ») :

« Il est venu. Il a éructé de fureur. Il a affirmé sa victoire totale. Il est parti.

» Le président Donald Trump a imposé son style de gouvernement chaotique au sommet de l’OTAN à Bruxelles mercredi et jeudi, agaçant et embrouillant les alliés avec des accusations et des menaces avant de déclarer qu’il avait réussi à convaincre ses homologues de payer davantage pour leur défense mutuelle.

» C’était une performance classique pour la star de la télé-réalité, dont le mantra “America first” s’est traduit par un style parfois intimidant sur la scène mondiale, en particulier avec des pays traditionnellement considérés comme des amis américains. »

http://turcopolier.typepad.com/sic_semper_tyrannis/

1. Il a d’abord tabassé les Européens si sensibles, puis il a prétendu qu’ils allaient consacrer 4% de leur PIB à la défense. En réponse, les Français ont ensuite dit, non , nous allons dépenser seulement 2%. Eh bien, c’est ce qu’il voulait entendre. Il s’en fout s’ils pensent qu’il est un rustre inculte. Il a obtenu ce qu’il voulait.

2. Il n’est nullement satisfait des déséquilibres commerciaux entre les États-Unis et l’Europe. Ayant vu la façon dont ils se sont affaissés et se sont retournés sur les dépenses de défense de l’OTAN, il est plus convaincu que jamais qu’ils vont céder des concessions commerciales. Il a toujours travaillé cette méthodologie et cela a largement réussi. Il semble fonctionner à nouveau. Kay Bailey Hutchison va bientôt quitter son poste d’ambassadrice à l’OTAN. Elle n’a rien d’assez dur pour lui.

3. Teresa May fait face à un choix difficile. Soit, elle renonce à sa crypto-résistance au Brexit et cherche un accord commercial bilatéral avec les États-Unis ou il rejoindra les forces qui cherchent activement à la chasser de ses fonctions. Trump est peu susceptible de pardonner et d’oublier la réception de backdoor qu’il a eu en Angleterre. Aucune quantité de toot-tooting par les gardes écossaises au palais de Blenheim ne rendra bon sa colère d’être snobé.

4. Il cherche un accord avec la Russie sur un certain nombre de fronts. Il acceptera largement les vues de la Russie sur l’utilisation supposée du gaz par les Syriens.

5. Israël a signalé son abandon du changement de régime en Syrie, préférant exclure les forces R + 6 de tout ce qui se trouve à l’ouest des lignes B et C de la FNUOD. Bibi a récemment dit à Poutine lors de leur réunion qu’il « livrerait » les Etats-Unis. réduction des sanctions contre la Russie si la Russie abandonnait le soutien tacite d’une présence iranienne en Syrie. Trump aura entendu parler de cela et va grandement contrarier la présomption de Natanyahu.

6. Lui et Poutine seront d’accord sur un modus vivendi en Syrie. Après avoir nettoyé le sud-ouest, le R + 6 entrera en vigueur pour libérer la province d’Idlib. Trump ne fera rien à ce sujet. Cela fera partie de son accord avec la Russie. PL