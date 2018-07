Donald contre les droits de l’Aum et le culte de l’Autre Suprême !

Donald Trump : «Je pense que ça a été très mauvais pour l’Europe. Je connais très bien l’Europe et ce qui s’y passe est très dur. C’est une situation très dure. Vous voyez les mêmes attentats que moi, on en voit beaucoup. Je pense que ça change la culture et que c’est très négatif pour l’Europe. Je pense que c’est très négatif, et en ce qui concerne l’Allemagne, et j’ai une grande relation avec Angela Merkel et l’Allemagne, mais je pense que c’est un grand mal pour l’Allemagne et un très grand mal pour d’autres endroits en Europe. Je sais que ce n’est pas forcément politiquement correct de le dire, mais je le dis haut et fort. Ils devraient faire attention à eux car ils changent la culture, la sécurité, et beaucoup d’autres choses. Regardez ce qui se passe, je veux dire il suffit de voir ce qui se passe dans différents pays qui n’avaient jamais eu de difficultés, jamais eu de problèmes. C’est une situation très triste et malheureuse, et je ne pense pas que ce soit bon pour l’Europe ni pour notre pays.»

https://grrrgraphics.com/

http://www.fdesouche.com/1041099-donald-trump-permettre-limmigration-en-europe-est-une-honte-vous-perdez-votre-culture-a-moins-dagir-tres-vite-leurope-ne-sera-plus-jamais-comme-avant