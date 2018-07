https://reseauinternational.net/trump-lotan-et-lagression-russe-pepe-escobar/

Staline et Ribbentrop lors de la signature du Pacte.

Molotov et Ribbentrop à Berlin en 1940.

Chaque partie trouva, durant deux ans, son intérêt dans ce pacte.

D’un côté, ce pacte permettait au Troisième Reich de rapatrier des divisions, notamment blindées, vers l’Ouest, sans craindre une attaque soviétique venant de l’Est. Les Allemands purent ainsi envahir en mai 1940 la France par un Blitzkrieg, avant de se retourner l’année suivante contre l’Union soviétique lors de l’opération Barbarossa, le 22 juin 1941 , rompant ainsi de facto le Pacte. Les relations économiques entre l’Union soviétique et l’Allemagne nazie furent très serrées à la suite de ce traité qui permit à Berlin d’accumuler des réserves de matières premières dont son industrie et son armée avaient désespérément besoin pour continuer à fonctionner et poursuivre le réarmement du Troisième Reich, comme le montre le tableau ci-dessous).

(…)

Le 28 septembre 1939 , l’Allemagne signe avec l’URSS le « Traité germano-soviétique de délimitation et d’amitié », qui définit la collaboration, les zones d’influence et les frontières entre les deux puissances. C’est la frontière actuelle de la Pologne qui est retenue (un peu plus à l’Ouest que ligne Curzon de 1920 : cette frontière est dénommée ligne Curzon B par les sources soviétiques). Il stipule aussi que l’URSS fournira des matières premières à l’Allemagne : métaux, phosphates et pétrole, matières indispensables à la guerre, et prévoit des échanges de réfugiés politiques, communistes allemands livrés à la Gestapo (dont Margarete Buber-Neumann) et russes blancs ou dissidents livrés au NKVD.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_germano-sovi%C3%A9tique#Le_contenu_du_Pacte