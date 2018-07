Les Boers filent en Russie (suite)

C’est donc l’étape terminale du Poutinisme, pensais-je. Réfugiés à l’infini. C’est comme si les kremlins regardaient ce qui se passait aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest et disaient: « Nous en voulons aussi! »

Le graphique le plus important de Sailer dans le monde.

Cependant, en ouvrant le lien, les sentiments initiaux de Zrada cédèrent la place à Peremoga.

« Début juillet, la visite de la délégation Boer dirigée par le Dr Jan Andrian Slebus est prévue », a déclaré le service de presse du bureau du médiateur dans le territoire de Stavropol, Komsomolskaya Pravda, dans le nord du Caucase. « Les invités d’Afrique du Sud veulent parler avec les Cosaques, avec la population locale, les politiciens de Stavropol et les personnalités religieuses. » Si les autorités régionales l’approuvent, plus de 15 000 agriculteurs boers pourraient être originaires d’Afrique du Sud pour l’agriculture, dont les conditions de vie sont devenues inacceptables dans leur pays d’origine. Il est également prévu que dans le cas du succès du premier lot de colons, d’autres Boers puissent s’établir en Crimée, dans le territoire de Krasnodar et dans les républiques du Caucase du Nord.

Voici un rapport de Vesti News, qui semble être un projet appartenant à l’État pour traduire des vidéos de chaînes d’information russes:

Par ailleurs, les titres de leurs vidéos sont basés sur AF: « Génocide blanc » , « Flux de réfugiés sans fin », « Fatigue musulmane », « Plan de l’UE pour noircir le continent .» Tous strictement pour la consommation étrangère, mais se sent bien .

En tout cas, c’est une excellente nouvelle, car cela signifie clairement que Putler & Co. lit mon blog :

* L’Afrique du Sud légalise l’expropriation des terres des fermiers blancs sans compensation. On dirait que nous approchons du scénario de Mugabe là-bas. Conseils pour Visegrad, Russie: Faciliter l’immigration pour les Blancs sud-africains. Vous serez: 1. Faire une bonne chose, humanitaire / chrétienne;

2. Déclencher les SJW;

3. Etre mieux à même de détourner les conférences allemandes / bruxelloises sur les réfugiés;

4. Renforcez vos propres données démographiques

De plus, la Russie n’aura même pas à payer pour les Boers puisqu’ils apportent leur propre argent. Ces personnes sont peu susceptibles de brûler des voitures ou de s’asseoir sur l’aide sociale. Ils appartiennent à une petite secte bizarre protestante mais nous avons tous nos défauts mineurs.

Être un fermier blanc sud-africain est la profession la plus dangereuse du monde ces temps-ci. Le taux de meurtres est d’environ 300/100 000 par an (~ 150 tués sur une population d’environ 50 000). Cela en fait 4 fois plus dangereux que de vivre dans le pays le plus meurtrier du monde (El Salvador) et 3 fois plus dangereux que de vivre dans la ville la plus meurtrière du monde (Caracas). La plupart des meurtres sont horribles et traînés, impliquant l’utilisation de la torture. Dans le veldt la nuit, personne n’entend vos cris.

Il y a un excellent exemple humanitaire à faire pour les réfugiés boers. Une responsabilité de protéger, pour ainsi dire.

Heil Putler!