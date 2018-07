Après notre victoire, un repos bien mérité ? Cf. Lourd bilan pour les festivités du Mondial et du 14 Juillet…

Lourd bilan pour les festivités du Mondial et du 14 Juillet

CE n´est pas un, mais deux accidents dus à des « voitures folles » qui ont assombri la liesse de la finale du Mondial, dans la nuit de dimanche à lundi, sur les Champs-Elysées. On a en effet appris, hier, que le conducteur d´une Alfa Romeo avait blessé 10 personnes à l´angle de l´avenue George-V, vers une heure du matin. Cet accident a été causé par un avocat londonien de 33 ans qui conduisait avec 0,96 g d´alcool. Il a été présenté à un juge d´instruction parisien qui l´a mis en examen pour violence volontaire et écroué

à la prison de la Santé, vêtu du maillot bleu de l´équipe de France de football qu´il portait au moment de l´accident

. Parmi les blessés figurent quatre commissaires stagiaires qui devaient participer au défilé le lendemain, et des touristes américains. Les victimes souffrent de fractures aux jambes.

Deux heures après, une institutrice, Nelly N…, fauchait à son tour 150 personnes. Cette enseignante d´Elancourt (Yvelines), suivie pour troubles psychologiques, a d´ailleurs vu au Fouquet´s, le restaurant des Champs où elle dînait, certaines des victimes de ce premier accident qui y recevaient les premiers soins. Elle a ensuite récupéré sa voiture garée tout près, avenue George-V, et, prise d´angoisse au milieu des centaines de milliers de fêtards, a foncé.

L´un des blessés graves de cette folle course, Mickaël Kopecki, 42 ans, directeur d´une société tchèque de chocolats et biscuits, qui vivait en France depuis 1989, est mort mardi. La conductrice a été hospitalisée dans un service psychiatrique après son audition par les policiers.

Blessés à coups de machette La nuit de fête sur la plus belle avenue du monde a aussi été ternie par d´autres incidents, moins graves. Les forces de l´ordre ont interpellé une trentaine de jeunes : vingt-trois pour des vols et des dégradations dans plusieurs commerces et sept pour jets de projectiles sur les CRS. A 1 heure et demie du matin, on faisait la queue devant le commissariat du VIIIe arrondissement pour déposer des plaintes concernant des vols et agressions divers.

D´autres incidents ont émaillé la folle nuit du Mondial. Ainsi, à Paris, un médecin de 62 ans a été placé en garde à vue après avoir tiré des coups de feu en l´air. Il était excédé par le vacarme des supporters installés le long de la corniche de son immeuble. Dans le Val-de-Marne, trois jeunes fêtards, perchés sur des voitures, ont été blessés. L´un a percuté un mur avec la tête à Maisons-Alfort, un autre a chuté au démarrage, à un feu vert, à Bry-sur-Marne, et un troisième est tombé de son capot au Plessis-Trévise.

A Strasbourg, deux frères d´origine africaine ont été blessés à coups de machette dans la foule. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les Alpes-Maritimes, un conducteur de 81 ans s´est fait coincer par des accros du ballon rond, qui l´ont aspergé d´eau. Prenant peur, il a fauché six supporters. Et à Grenoble, un automobiliste ivre de 26 ans, qui fêtait la victoire en remontant à contresens une rue du centre-ville, a blessé sept passants.

Les festivités traditionnelles du 14 Juillet ont encore allongé la liste des accidents. A Maury, dans les Pyrénées-Orientales, un enfant de 12 ans est mort électrocuté alors qu´il s´appuyait sur une barrière métallique. Celle-ci reposait sur un câble électrique, et trempait dans de la mousse répandue au pied d´un podium. Yoan, dont les vêtements étaient mouillés, n´a pu être ranimé. Deux autres jeunes ont été commotionnés par la décharge électrique.

Près de Villefranche-sur-Saône (Rhône), à Anse, trois enfants de 11 ans ont été brûlés hier, dont deux grièvement, avec de la poudre de feux d´artifice qu´ils avaient ramassée dans la nuit et enflammée.

A Paris, au cours de la nuit électronique de Jean-Michel Jarre, les pompiers ne savaient plus où donner de la tête. Ils sont intervenus 208 fois pour des luxations ou entorses diverses. La « nuit électronique » du musicien a aussi été celle des urgences.

PARIS, CHAMPS-ELYSEES, NUIT DE DIMANCHE A LUNDI. Des blessés reçoivent les premiers soins.

