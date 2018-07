Philippe Grasset introduit notre trouvaille : « parce que la France doit tout à l’Afrique. Pas seulement les ressources qu’il continue de piller, pas seulement la main-d’œuvre qu’il exploite sans vergogne, pas seulement l’art qu’il s’approprie comme il l’a fait pendant des siècles : La France doit son âme à l’Afrique. »

Respect… L’Afrique en finale

15 juillet 2018 – L’ami Bonnal a récupéré, il y a quelques jours, un texte venu de Washingtonpost.com, donc du Post lui-même, de Karen Attiah, sous le titre « Why Calling Fance the last African Team in the World Cup is problematic » ; un texte qui pèse son pesant de narrative vertueuses-postmodernes et allumées à l’ombre des Lumières (j’aurais dû écrire, selon l’expression consacrée, “qui pèse son pesant de cacahuètes”, mais ne risquais-je pas d’être accusé de racisme ? Cela doit être considéré et mon civisme a pris le dessus). Lisez-le en ce Saint-Jour de Finale de la Coupe du Monde de football qui vous montre ces foules furieusement et joyeusement plongées dans un délire d’enthousiasme, survoltées et envertigées jusqu’à la vision, déchaînées d’enthousiasme et de folies déguisementeuses et barbouilleuses des visages hilares, ivres de joies visionnaires comme dans une sorte de sabbat, persuadées dans ce délire planétaire que leur malheur et l’abysse de médiocrité que sont leur vie et le monde qui les y précipitent n’est qu’un ramassis de FakeNews.

Vous lirez que l’auteur (e) du texte susmentionné voit dans l’équipe de France une équipe africaine. Elle se satisfait que les Noirs triomphent en s’implantant dans nos terres blanches, c’est-à-dire dans le Système (je traduis pour les atrabilaires grincheux & antiSystème : heureux d’être aussi cons que nous, en un sens qui “pèse son pesant de…”, etc., – puisqu’après tout il s’agit d’égalité conquise de haute lutte). En face, l’équipe de Croatie, qui est uniformément blanche, n’a pas été vraiment et tout à fait accusée de racisme (quoique…), contrairement à la Russie (également sans un seul Africain) parce qu’un de ses joueurs a salué la qualification en finale (Angleterre battue) en parcourant le terrain, torse nu et slogan aux lèvres, – « Vive l’Ukraine libre », – et parce que la Croatie fait partie de l’OTAN. Anne Applebaum, du Washington Post et épouse de l’ancien ministre polonais Sikorski au parler rude, avait tweeté avant les demi-finales que l’OTAN avait gagné la Coupe du Monde puisque les quatre demi-finalistes étaient membres de l’OTAN. Lisez cet article de Spiked.online sur les démarches de politisation de la Coupe du Monde une fois qu’il eût été avéré qu’il serait impossible de guillotiner la Russie pour avoir organisé une Coupe du Monde sordide, oppressive, policière, fasciste, puante, anarchique et haineuse à l’image de ce que toutes leurs narrative nous disent que ce pays est, mais que c’est le contraire qui s’est produit.

Enfin, lisez ci-dessous l’article que je vous ai annoncé au début, jusqu’au bout si vous en avez le courage. Il y a du vrai (leur connerie et notre connerie de concert sont une vérité de notre temps) et du délire là-dedans, il est plein de vertige cet article ; surtout, il nous tend le miroir absolument dépourvu du moindre préjugé raciste de la vertigineuse médiocrité de notre temps, Africains inclus et contents de l’être, du trou noir et sans fond de la bêtise tordue, gluante et insistante comme un serpent qui vous prend dans son étreinte, de cet hyper-bêtise de la modernité, hyper-sottise selon cette citation recommencée, à-la-Guénon (avez-vous remarqué le nom de ce type ? N’est-il pas un peu d’insinuation raciste, dear, et extrêmement shocking, méritant censure et tribunaux, non, oui-hein ?) : « On dit même que le diable, quand il veut, est fort bon théologien; il est vrai, pourtant, qu’il ne peut s’empêcher de laisser échapper toujours quelque sottise, qui est comme sa signature…» (Sûr, moi-même, qu’aujourd’hui il eût écrit “quelque énorme, écrasante, monstrueuse, hyper-sottise”.)

Ah oui, une dernière remarquer tout de même, et j’allais oublier… Mon Dieu, incroyable, non ! Personne n’a rien vu ?! Vous avez vu, ou plutôt pas vu, non ! il n’y a pas une seule femme dans toutes les équipes de la Coupe, pas une seule, entendez-vous … Et l’on se tait ! On ne dit mot ! C’est un complot, vous dis-je, un mauvais coup… Même pas un(e) transgenre, dans tous les cas à ma connaissance, tonnerre ! “Aux Armes, Citoyens-Citoyennes !”

Bonne lecture, ami-lecteur.

PhG