Sénèque, Jésus et le bon grain.

Sénèque et Jésus

On se souvient de l’Evangile (Matthieu, XIII, 4) : « Et comme il semait, quelques [grains] tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. »

Toute la lettre LXXIII évoque ce fameux passage évangélique. Le Christ explique un peu plus loin sa parabole (13, 19) : « Toutes les fois que quelqu’un entend la parole du royaume, et ne [la] comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur ; c’est là celui qui a été semé le long du chemin. »

Mais venons à Sénèque (lettre à LUcilius LXXIII) :

« C’est Dieu qui descend jusqu’à l’homme, que dis-je ? La relation est plus étroite, il entre dans l’homme. Il n’est aucune âme bonne sans Dieu. Il est tombé dans chaque créature humaine des germes célestes dont une heureuse culture obtient une moisson de même nature que la semence et digne en tout du créateur ; mais faute de soin, comme en un sol stérile et marécageux, ils meurent, et on voit naître de viles herbes au lieu de bon grain. »

Rappelons que Sénèque est né au moment de Jésus.