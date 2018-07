Émeutes, parisiens ? 1885 : « L’être qui est là est un moderne, un nihiliste, il ne tient à rien ; il n’est guère plus patriote que les trois cent mille étrangers, que l’aveuglement de nos gouvernants a laissés s’entasser dans ce Paris dont ils seront les maîtres quand ils voudront… »

1L’être qui est là est un moderne, un nihiliste,

il ne tient à rien ; il n’est guère plus patriote que les trois cent mille étrangers,

que l’aveuglement de nos gouvernants a laissés s’entasser dans ce

Paris dont ils seront les maîtres quand ils voudront ; il ne se révoltera pas

comme les aïeux sous l’empire de quelque excitation passagère, sous une

influence atmosphérique en quelque sorte qui échauffe les têtes et fait surgir

des barricades instantanément. Un monarque quelconque auquel on

aurait à reprocher la moitié des infamies, des prévarications, des hontes

sans nombre accumulées par le régime actuel, aurait [306] entendu depuis

longtemps l’émeute rugir aux portes de son palais. En réalité tout cela

laisse la masse profondément indifférente : toute à son idée fixe, elle rumine

silencieusement son projet de révolution sociale et attend le moment

pour s’élancer sur Paris par ces grandes avenues qui semblent faites pour

charrier des fleuves humains.

Publicités