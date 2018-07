La grande interview (par Nicolas et Tetyana)

Marion Le Pen: «Je préconise le traditionalisme intelligent contre les élites hostiles»

Marion Maréchal Le Pen est la petite-fille du leader nationaliste français Jean-Marie Le Pen. Elue l’année dernière – à 22 ans – à la chambre des députés, elle défend fermement ses convictions et les valeurs familiales traditionnelles au cours de la longue lutte qui opposa le gouvernement socialiste français en difficulté à un mouvement chrétien et conservateur motivé. Illustrant sa dynastie démocratique et paradoxale, elle a répondu aux questions de Tatiana Popova et de Pravda.ru.

« Mademoiselle Le Pen, vous êtes la plus jeune membre du parlement français, vous avez également montré une forte réticence à ce que l’on appelle le mariage pour tous: pouvez-vous expliquer à nos lecteurs les détails de votre position? réaction excessive du gouvernement français? «

La démocratie française meurt sous nos yeux par la volonté d’une élite idéologue qui force le peuple français à abandonner tout attachement à la famille ou à la nation pour mieux imposer l’utopie mondiale. Heureusement, la force de ces derniers mois a montré que la conscience française n’était pas morte! «

« La science et le programme transhumain continuent de défier et de repousser toute éthique: vous avez entendu parler de bébés Google, achetés sur Internet, conçus en Amérique, et dont les » mères « délocalisées se trouvent quelque part en Inde où les produits humains peuvent être achetés et livrés Pensez-vous qu’une conscience chrétienne ou humaniste peut encore intervenir dans ces circonstances?

« La réalité est qu’aujourd’hui nous arrivons au sommet du nihilisme moderne où l’homme est finalement une marchandise de plus: dans ce règne du libre-échange, la conception du » progrès « est calquée sur le développement social du progrès technique. L’analogie nous amène à considérer que les sociétés humaines, comme les avancées technologiques, ne peuvent évoluer que vers un progrès social plus grand et donc de plus en plus bon Le vrai danger de cette loi réside dans les excès qui conduiront à l’avènement de la procréation assistée pour les couples lesbiens et la gestation pour autrui au nom de «l’égalité» .Le corps humain et la personnalité deviennent ainsi un produit consommable au nom du progrès et de l’égalité: les vrais féministes devraient se rebeller contre un tel mépris des femmes.

« Toujours pour nos lecteurs, pouvez-vous nous donner une idée de votre parcours intellectuel et même de votre famille (votre relation avec votre grand-père, par exemple)? Quel est votre modèle du passé, s’il en est un? Votre grande figure historique? «

« Je viens d’une fameuse famille politique française dont le personnage historique Jean-Marie Le Pen a, pendant de nombreuses années, déchaîné les passions pour défendre seul le courant national, méprisé et rejeté par nos élites au nom de la lutte contre la » haine nationaliste « et » L’extrémisme « Ma vie personnelle m’a depuis appris l’adversité et c’est pourquoi, aujourd’hui, l’arène politique ne me fait pas peur, j’ai grandi dans l’amour de mon pays et j’assume chaque erreur et chaque réalisation. à Robespierre, il a pris tout le monde! Je ne préconise pas un conservatisme suffisant mais un traditionalisme intelligent en tant que nation qui oublie son passé oublie aussi ses erreurs et peut être renouvelé.Ma nation a plus de 1000 ans et ce serait bien de commencer réduire son histoire à la révolution de 1789.Il y a beaucoup de personnages historiques que je vénère, et Jeanne d’Arc est certainement l’une de mes favorites: pensez à cette guerre menée par une bergère habitée par la Providence pour sauver le pays des occupants anglo-saxons … «

« Il est de coutume de se plaindre de la jeune génération depuis au moins cinquante ou soixante ans Comment voyez-vous votre génération – maintenant que le FN est de 26% en France, est-ce que la jeunesse est sans éducation, aliénée par la technologie, par les médias ou est-il plutôt rebelle et prêt à soutenir votre mouvement au pouvoir en France?

les jeunes ne craignant ni le jugement moraliste de nos élites ni leur répression irrationnelle. Tout cela est très encourageant pour l’avenir et me donne beaucoup d’espoir, car avec eux, j’ai vu que nous serions en mesure de construire la France de demain. «

« Quels sont les facteurs qui pourraient pousser votre parti au pouvoir dans les années à venir – probablement décisif? Êtes-vous prêt alors vous, même sans une grande fête signifie? »

« L’une des raisons de notre succès électoral est que les Français admettent maintenant que ce que nous disons depuis des années est vrai, je dis souvent que nous avions raison trop tôt, les Français ont maintenant compris que le Front national est le seul mouvement qui Je peux apporter les volontaires et les solutions nécessaires à la situation! Je pense que c’est l’effondrement de l’élite, fasciné par le pouvoir et l’argent, qui amène toujours plus de français à voter pour nous … Nos adversaires ont échoué partout, sur tout et tout le temps Mes compatriotes sont fatigués de cette foire à zéro, nous avons moins de ressources financières que d’autres, mais nous faisons la politique différemment et nous avons maintenu la culture militante, nous sommes maintenant beaucoup plus efficaces que nos adversaires PS et UMP. «

«Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un problème surprenant en France, en Europe occidentale, dans l’ensemble de l’Occident, les élites hostiles: les députés n’aiment pas les gens qu’ils représentent, les bureaucrates ne les servent plus, les journalistes et les grands médias les méprisent. vous analysez ce problème des élites hostiles? «

« J’adore votre concept d ‘ » élite hostile « ! Voilà qui résume très bien ce que nous vivons aujourd’hui: la population est en effet devenue la variable d’ajustement de la guerre politique pour plus de pouvoir … Le lemme des politiciens européens d’aujourd’hui est «ne pas servir le peuple, mais nous servir»: ces élites se battent et s’admirent en même temps, chacune voulant ce que l’autre a: nous sommes dans une immédiateté satisfaisante et un désir frénétique sans retenue. Les trotskistes et les maoïstes des années 70 sont devenus les rois des gourous de la globalisation et des médias, les grands prêtres de l’économie financière, l’hostilité de l’élite vient du fait qu’ils ne poursuivent plus la même idéologie. objectifs et les mêmes espoirs de leurs peuples.ces derniers parce qu’ils s’accrochent à leurs modes de vie, nos racines nationales deviennent un obstacle à la volonté de puissance de la mondialisation maniaque.

« Dans l’un de vos récents discours, vous avez évoqué le fait que le parti communiste voulait défendre une fois la classe ouvrière contre l’immigration: pourquoi ce parti a-t-il renoncé à sa mission et comment le Front national est devenu le premier parti bleu?

« Souvenez-vous en 1979. Le cas du » Bulldozer Vitry « était le chant du communisme en France: le Parti communiste français, qui avait jusqu’à présent dénoncé l’immigration de masse comme » armée de réserve du capital « , a cédé à l’attrait du pouvoir. arrivée de François Mitterrand en 1981. Le PCF est progressivement marginalisé aujourd’hui pour devenir le porte-parole des «luttes» c’est-à-dire de toutes les luttes des minorités, des minorités sans papiers et sans papier. Les gens ont tourné le dos au PCF, mais au lieu de s’interroger, le «parti» a décidé de défendre tout ce qui n’est pas le peuple. Le Front national défend vraiment les personnes les plus vulnérables parce qu’elles sont les plus exposées à l’insécurité, au déclassement et à la folie de la mondialisation. C’est, à mon avis, la raison de notre succès auprès des masses,

« L’Europe est un projet qui a d’abord attiré, puis effrayé – quand vous étiez enfant, et qui devient finalement aigre et ridicule.Pouvez-vous sortir la France du piège européen et dans quelle condition, sinon éviter d’autres troubles domestiques? »

L’idée initiale était d’assurer la paix et de permettre aux nations européennes de partager leurs ressources et leur expertise. L’Union européenne et son comité n’ont rien à voir avec l’idée fondatrice. Nous nous dirigeons vers une structure fédérale alors que celle du général de Gaulle était confédérale. Certains disent que c’est la même chose. Mais non, ça n’a rien à voir! La confédération est une union de pays indépendants ou le projet de la commission actuelle est de transférer autant que possible les compétences, la compréhension et la souveraineté à un groupe sans légitimité populaire.

« Dans la même veine, comment maîtriser l’immigration qui n’est plus un problème français (que M. Le Pen a soulevé dans les années 70) mais mondiale? Quelles sont vos propositions pour concilier la liberté de circulation et la préservation des Les nations? »

Surtout, nous devons immédiatement quitter l’espace Schengen. Nous devons arrêter les pompes à vide qui profitent à l’immigration mondiale, réserver notre modèle social à nos ressortissants. Nous devons cesser de faire des Français sans conditions; la loi du sol crée des situations d’immigration insoutenables, notamment dans nos départements et territoires d’outre-mer. Nous devons durcir les conditions d’octroi et de révocation de la nationalité française. Un étranger qui arrive en France doit répondre à ses propres besoins car la France avec son énorme dette n’a plus les moyens de s’occuper, nourrir, et loger lui, souvent au détriment de son national … Et bien sûr pour cela, il est nécessaire pour faire appliquer la loi en donnant à la police les moyens de mener à bien sa mission.

« Dans la lutte contre le globalisme et la rectitude politique, Vladimir Poutine est souvent pris pour cible par des groupes de médias occidentaux agressifs: rêvez-vous, en tant que général de Gaulle et votre grand-père, d’une Europe boréale de l’Atlantique à l’Oural?

« Il est clair que nous avons beaucoup en commun et beaucoup à partager avec la Russie, ce qui est certain, c’est que nous avons les moyens et les moyens d’offrir une alternative au mondialisme. » Nos objectifs contrastent avec ceux de l’Angleterre et de l’Allemagne. le «grand ouvert», comme l’a dit Churchill, et l’Allemagne colle encore à l’idée de Mittel-Europa, deux vues contraires aux intérêts de la France, d’autres pensent que nous pourrions être relégués à ce qu’ils considèrent comme la deuxième division de Europe et appel avec dédain Club Méditerranée (France, Italie, Espagne, Grèce …) La vieille Europe est très compliquée certes mais je suis convaincu que la France et la Russie ont un intérêt commun à toucher car elles respectent la tradition du grand harmonies et non-ingérence. «

« Quelle est votre position sur le conflit syrien et le soi-disant printemps arabe? »

« We are in the wake of the European Union, which itself takes its orders from Washington. We gave up our own geostrategic vision. The result is the rise of more radical Islamist movements. Libya and Syria are the proof of the glaring gap between emotion and reason. Neither Gaddafi nor Assad is great Democrat and I do not defend them, but we must make the prospective. What the facts tell us? The Libyan and Syrian conflicts have shown that the bursting of a strong state creates conditions for endless ethnic and religious confrontations and with the backdrop of the rise of jihads groups. Meanwhile the countries of the European Union continue to push for an explosion in the Maghreb and the Mashreq. This is, to my mind, a guilty ideological blindness. I sincerely believe that from an error of observation, we are now in the irrational. »

« Vous êtes très jeune et toujours célibataire dans votre parlement Dans le contexte sombre de la France, restez-vous très longtemps en politique et dans quelles conditions? »

« Vous ne choisissez pas de faire de la politique, ce sont les électeurs qui choisissent! Cependant, je ne suis pas de ceux qui se contentent d’être spectateurs de leur temps, donc je pense toujours travailler d’une manière ou d’une autre pour mon pays. de nombreuses façons de faire de la politique, et je ne pourrais pas vous dire ce qui pourrait m’apparaître après mon mandat en tant que membre, je n’ai pas de plan de carrière, alors je vais là où ma contribution peut être la plus utile.

Marion Le Pen interviewée par Tatiana Popova



