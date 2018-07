American shitholes : la tiers-mondisation des Etats-Unis (par Michael Snyder)

Facebook Gazouillement Reddit Email

Même si cela a toujours été un peu fou, à une époque, Portland, Oregon était un endroit très agréable à vivre, mais maintenant ces jours sont révolus depuis longtemps. Aujourd’hui, les rues de la ville sont jonchées de déchets, d’attirail de drogue et d’excréments humains. Les sans-abri malades mentaux et les toxicomanes errent comme des zombies, et il y a certaines zones de la ville que vous ne voulez absolument pas visiter la nuit. Essentiellement, la ville devient lentement une version post-apocalyptique de son ancienne identité, et ceux qui aiment la ville bouillonnent de frustration. Bien sûr, Portland connaît simplement la même augmentation du nombre de sans-abri que tant d’autres villes de la côte Ouest ont du mal à gérer. Comme les prix des logements ont augmenté de façon spectaculaire, beaucoup de ceux qui se situent à l’extrémité inférieure de l’échelle des revenus ont été complètement exclus du marché,

Le président du syndicat policier de Portland en a assez. Ses officiers sont submergés par les besoins des sans-abri tous les soirs, et il appelle le maire à finalement faire quelque chose pour résoudre cette crise. Ce qui suit est le premier paragraphe d’une déclaration que le président de la PPA, Daryl Turner, vient de publier …

Notre ville est devenue un cloaque . L’habitabilité qui a fait de Portland une ville unique et dynamique est maintenant remplacée par des excréments humainsdans les portes des entreprises, dans nos parcs et dans nos rues. Les panhandlers agressifs bloquent les trottoirs, les vitrines et les points de repère comme Pioneer Square, décourageant les gens de profiter de notre ville. Des véhicules récréatifs et des véhicules remplis d’orduressont éparpillés dans nos quartiers. Les aiguilles usagées, l’attirail de drogue et les ordures sont des sites communs qui bordent les rues et les trottoirs du centre-ville, sous nos ponts et nos passages supérieurs. Ce n’est pas ce que méritent nos familles, nos propriétaires d’entreprise et nos touristes.

Si cela vous semble familier, c’est parce que beaucoup d’autres villes de la côte Ouest sont confrontées aux mêmes problèmes en ce moment.

Par exemple, le nouveau maire de San Francisco, London Breed, a récemment admis qu’il y avait « plus de matières fécales sur les trottoirs que je n’en ai jamais vues » …