Ce n’est pas comme il est souvent dit la réinstallation de McCarthysme à laquelle on assiste depuis trois ou quatre ans, car le McCarthysme interrogeait des êtres et demandait des dénonciations d’autres êtres, même si c’était une sorte de torture, un lynch social, etc. Aujourd’hui, on n’interroge plus, on ignore et on nie simplement l’existence des “Deplorables” comme dit Hillary, la Reine des Abeilles-corruptrices, à propos des non-êtres puants qu’on privera bientôt à la fois d’existence suprémaciste et de droit de vote par ignorance du voter-bien. Dans ce climat, il est manifeste qu’on ne peut envisager qu’une seule issue qui est l’élimination de Trump, parce qu’enfin il faut trancher. C’est pour cette raison de la négation de l’Autre, la négation de l’ontologie de l’être au profit du seul simulacre du masque, que tant d’utilisateurs de tweets, de faiseurs d’Art Contemporain, de théâtreux subventionnés, de professionnels des Gay Prides, d’acteurs milliardaires et de petits génies de Silicon-$billions ne rêvent que d’une seule chose, – et ils l’écrivent, ils le dessinent, ils le chantent et ils le jouent s’il le faut : la liquidation physique de Trump, qu’il faudra bien songer à exécuter un jour ou l’autre. Les prêtres du FBI et les moines de la CIA s’en chargeront, après avoir prêté serment et concélébré la Messe de l’Être Suprême-New Age. Ainsi voient-ils le fringant Nouveau-Monde