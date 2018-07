En réalité, Trump préparerait la guerre contre la Russie (Zerohedge.com)

Le président Donald Trump a renforcé, et non affaibli, l’opposition militaire et économique américaine au président russe Vladimir Poutine. Ce fait a été la plupart du temps non signalé et il est de la plus haute importance. Indépendamment de ce que Trump raconte à propos de l’OTAN ou de Vladimir Poutine, le complexe militaro-industriel-antiterroriste (MICC) de plusieurs milliards de dollars régit les relations américano-russes comme il le fait depuis sept décennies. Et le cauchemar du MICC n’est pas de perdre un ami, mais de perdre un ennemi.

Les fausses nouvelles sont obsédées par les personnalités. Les nouvelles authentiques comprennent que les nations n’ont pas d’amis ou d’ennemis permanents, seulement des intérêts permanents. Le pouvoir exécutif en particulier a un intérêt permanent à exagérer les menaces pour augmenter son propre pouvoir et ordonner des dépenses militaires plus superflues.

Le président Barack Obama, en s’opposant aux desseins russes, a refusé de fournir une assistance militaire à l’Ukraine. Trump a autorisé le transfert d’armes militaires défensives.

Obama a limité la mission militaire américaine en Syrie à la défaite de l’Etat islamique. Trump a étendu la mission de rester en Syrie indéfiniment et influencer les résultats de la guerre civile prolongée de ce pays.

Trump envisage également une mise à niveau de 1,2 billion de dollars de notre arsenal nucléaire , y compris des armes tactiques à faible rendement, ciblant largement la Russie. Son plus récent document de stratégie de sécurité nationale précise:

Les États-Unis répondront aux compétitions politiques, économiques et militaires croissantes auxquelles nous sommes confrontés dans le monde entier. La Chine et la Russie défient le pouvoir, l’influence et les intérêts américains, tentant d’éroder la sécurité et la prospérité américaines. Ils sont déterminés à rendre les économies moins libres et moins équitables, à développer leurs forces armées et à contrôler l’information et les données pour réprimer leurs sociétés et étendre leur influence.

Trump a soutenu la force de réaction rapide de l’OTAN de 30 000 hommes en cas d’attaque russe. Il a exhorté les membres de l’OTAN à augmenter leurs dépenses militaires contre la Russie de 2% ou moins du PIB à 4%.

Trump a affirmé qu’il traitera une attaque contre n’importe quel membre de l’OTAN comme une attaque contre les États-Unis et répondra avec une force militaire sans une déclaration de guerre exigée par la Constitution. Il n’a même pas retiré un soldat de plus de 50 000 personnes sur le terrain dans les pays de l’OTAN.

Trump a maintenu des sanctions économiques contre la Russie pour son annexion de la Crimée et de nouveaux empiètements militaires dans l’est de l’Ukraine. Il a signé la loi contre les adversaires de l’Amérique contre les sanctions, que le Premier ministre russe a qualifiée de «guerre commerciale à grande échelle».