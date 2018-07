https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/demantelons-les-gafa_2026121.html

Facebook est carrément la plus grande réussite de l’histoire de l’humanité. Ses 1,2 milliard de clients passent chaque jour cinquante-cinq minutes sur le réseau social et ses satellites. Les gens consacrent plus de temps à la plateforme qu’à tout autre occupation, hormis la famille, le travail ou le sommeil. Pourquoi ? Parce qu’aucune autre firme des médias n’a touché autant de monde en ciblant chaque individu aussi finement. Enfin, la stratégie de Google consiste à organiser toute l’information de la planète. Aucune institution ne jouit de la confiance et de la crédibilité dont bénéficie Google, parce qu’aucun rabbin, prêtre, savant, ou coach ne peut répondre à autant de questions même très intimes.

Faut-il les démanteler ?

Oui. Pas pour des raisons morales, mais parce que les Gafa freinent la réussite des entreprises ordinaires, entravent la compétitivité et la survie de toutes les start-up technologiques, sauf quand elles les absorbent pour renforcer leur position dominante. S’il y avait plus de concurrence, il y aurait plus d’innovation. A la fin des années 1990, la justice américaine a attaqué Microsoft, à qui on reprochait de tuer la concurrence. Si rien n’avait changé, jamais Google ne serait née ! La principale menace vient des Etats. A ce titre, Google est sans doute la plus vulnérable. Elle est devenue un service public, omniprésent mais de plus en plus invisible dans notre quotidien. La moins menacée est Apple,