L’amère aux trousses : Hitchcock en tête des ventes de Nicolas Bonnal… découvrez vous aussi cette étude sans égale sur les obsessions formalistes et les phobies féminines du maître…

Considéré comme le cinéaste le plus important de l’histoire, ce qui est vrai d’un point de vue anglo-saxon, Hitchcock est naturellement le sujet d’un nombre incalculable d’études, de gloses, de doctorats – avec lesquels il n’est pas question de rivaliser ici. Ce livre sera donc décalé et relevé de références comme Ovide, Flaubert ou Victorien Sardou qui lui recommandait de torturer la femme.

L’œuvre du maître est longue, inégale, comme il le reconnaît lui-même devant Truffaut. Simplement, nous voyons que les films les plus forts et les plus hypnotiques sont ceux où le thème de la féminité est le plus puissant symboliquement et le plus déchirant humainement.

Rébecca, Vertigo, psychose, les oiseaux : tels sont les maîtresses-œuvres que nous étudierons ici pour approcher les archétypes féminins (la mère, la jeune fille, la femme de ménage, la cuisinière, la punie, la copie…) qui fourmillent dans son œuvre innombrable