Suprématie militaire russe : le point de vue de Saker-Martyanov. On est vraiment les plus forts ?

Additionnez tout cela

Le plan russe pour contrer la menace militaire américaine devient de plus en plus clair chaque jour qui passe. Je résumerais cela ainsi :

Capacité US Réponse russe Sytème ABM Missiles : hypersoniques manœuvrables et de croisière à très longue portée Porte-avions et flotte de surface Missiles : hypersoniques manœuvrables et de croisière à très longue portée Flotte aérienne et missiles de croisière Défenses aériennes avancées et intégrées + 5e génération de chasseurs multirôles Sous-marins d’attaque Sous-marins avancés diesel-électriques et AIP dans les eaux littorales et côtières Commandement, contrôle, communications, réseaux et satellites Systèmes de guerre électronique et antisatellite Déploiements US/OTAN près de la Russie Tank Armata T-14s, doublement des moyens aéroportés, missiles Iskander (voir ici) Forces nucléaires Déploiement d’un SNLE de nouvelle génération, ICBM mobile route et rail, PAK-DA (bombardier de nouvelle génération) et systèmes ABM

En ciblant les capacités spatiales américaines, la Russie vise un segment extrêmement important et actuellement extrêmement fragile des forces armées américaines et l’impact ne peut être surestimé. Il est déjà bien connu que l’armée américaine n’a pratiquement aucune pratique des opérations menées dans un environnement de guerre électronique hautement conflictuel et que, en fait, les capacités militaires américaines ont stagné au fil des ans.

À l’ère de la communication de pointe et de la guerre centrée sur les réseaux, la perturbation ou l’élimination de tout segment significatif des capacités spatiales américaines aurait un impact dramatique sur les capacités de guerre américaines. Tout comme l’aviation tactique américaine est pratiquement entièrement dépendante du soutien des AWAC, toutes les branches de l’armée américaine se sont habituées aux capacités avancées de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR) et c’est cela que les Russes veulent déjouer – et vous pouvez parier que les chinois travaillent exactement dans le même sens.

Cela ne veut pas dire que la Russie a atteint une position de domination tous azimuts sur les États-Unis, mais cela signifie que les États-Unis ont totalement failli dans leurs efforts, pour même approcher la possibilité d’une domination complète sur la Russie et, par conséquent, sur le reste de la planète. Il est important de comprendre que si, pour les États-Unis, il est crucial de parvenir à la supériorité, pour la Russie, il suffit de nier cette supériorité.