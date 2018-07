De la Macron-économie à la Macro-impopularité !

Sondage Elabe pour BFM TV : 80% des Français se disent choqués par l’Affaire Benalla, dont 1 sur 2 «extrêmement choqués». Les 3/4 des Français estiment que cette Affaire impacte négativement Emmanuel Macron (les 2/3 de ses électeurs sont aussi de cet avis).

– BFM TV, 24 juillet 2018, 19h18

Sondage Ipsos Le Point : L’affaire Benalla est bien une crise majeure du mandat d’Emmanuel Macron. Alors que le chef de l’Etat ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet, sa popularité est sévèrement touchée. Comme le révèle le dernier baromètre Ipsos-Le Point ce mardi 24 juillet, Emmanuel Macron perd 4 points dans l’opinion. Le président de la République retrouve ainsi son niveau le plus faible du quinquennat, sensiblement équivalent à celui du mois de septembre dernier. Selon les précisions du baromètre Ipsos-Le Point, les avis défavorables chez les cadres sont majoritaires. Une première sous le mandat du leader de LREM. Le chef de l’Etat perd également le soutien de sa base sociologique. « Voilà la première fois que son public acquis lâche », explique Laurène Boisson dans les colonnes du Point. L’électorat de droite semble aussi prendre ses distances. Chez les sympathisants Les Républicains, le président perd 10 points en un mois, et les « très défavorables » sont même 7 % de plus.

Valeurs Actuelles