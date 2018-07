Esclavage des blancs, enlèvement des enfants, maltraitance des pauvres : la véritable histoire d’horreur de la libérale Angleterre classique et victorienne.

En 1997, le Premier ministre australien Paul Keating a refusé de faire preuve de « respect » envers la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne lors de sa visite d’Etat. En réponse, Terry Dicks, un membre conservateur du Parlement britannique, a déclaré: «C’est un pays d’ex-condamnés, nous ne devrions donc pas être surpris par la grossièreté de leur Premier ministre.» Une telle insulte serait considérée comme impensable si ont été prononcés contre toute autre classe ou race de personnes, sauf les descendants de l’esclavage blanc. La remarque de Dicks n’est pas seulement offensive, elle est ignorante et fausse. La plupart des « condamnés » australiens ont été envoyés en servitude pour de tels « crimes », comme voler sept mètres de dentelle, couper des arbres sur la propriété d’un aristocrate ou braconner des moutons pour nourrir une famille affamée.

Le mépris arrogant de l’holocauste vis-à-vis des pauvres et de la classe ouvrière des Blancs de Grande-Bretagne par l’aristocratie continue à notre époque parce que l’histoire de cette époque a presque complètement disparu de notre mémoire collective.

Lorsque la servitude des Blancs est reconnue comme ayant existé en Amérique, elle est presque toujours qualifiée de «servitude sous contrat» temporaire ou d’une partie du commerce des détenus, qui après la Révolution de 1776 était centrée sur l’Australie plutôt que sur l’Amérique. Les «condamnés» transportés en Amérique en vertu de la loi de 1723 Waltham, peut-être 100 000.

Les serviteurs sous contrat qui ont servi une petite période de 4 à 7 ans à polir l’argent et la porcelaine du maître et à prendre leur place dans la haute société coloniale, constituaient une infime partie des centaines de milliers d’esclaves blancs méconnus ce pays à partir du début du 17ème siècle.

Jusqu’à la moitié des arrivées dans les colonies américaines étaient des esclaves blancs et ils étaient les premiers esclaves de l’Amérique. Ces Blancs étaient des esclaves pour la vie, bien avant les Noirs. Cet esclavage était même héréditaire. Les enfants blancs nés d’esclaves blancs étaient aussi esclaves.

Les Blancs ont été vendus aux enchères sur le bloc avec des enfants vendus et séparés de leurs parents et des épouses vendues et séparés de leurs maris. Les propriétaires de Free Black ont ​​défilé dans les rues des villes du nord et du sud des États-Unis, tandis que les esclaves blancs étaient tués à mort dans les sucreries de la Barbade et de la Jamaïque et dans les plantations de Virginie.

L’Établissement a créé le terme impropre de «servitude sous contrat» pour expliquer et minimiser le fait de l’esclavage blanc. Mais les Blancs au début de l’Amérique s’appelaient esclaves. Les neuf dixièmes de l’esclavage des Blancs en Amérique se déroulaient sans contrat d’aucune sorte, mais selon la prétendue « coutume du pays », comme on l’appelait, l’esclavage à vie administré par les marchands d’esclaves blancs eux-mêmes.

Dans les lois de George Sandys pour la Virginie, les Blancs étaient asservis « pour toujours ». Le service des Blancs liés à Berkeley’s Hundred était réputé « perpétuel ». Ces comptes ont été contrôlés à partir des « ouvrages de référence » , Les colons dans la servitude.

Je mets au défi tout chercheur d’étudier l’Amérique coloniale du XVIIe siècle, en passant au crible les documents, le jargon et les statuts des deux côtés de l’Atlantique. C’est au 18ème siècle que l’on commence à rencontrer plus de « servitude » sur la base d’un contrat de travail. Mais même à cette époque, des anglo-saxons ont été kidnappés et mis en esclavage.

En 1855, Frederic Law Olmsted, l’architecte paysagiste qui a conçu le Central Park de New York, était en Alabama pour un voyage d’agrément et a vu des balles de coton être jetées d’une hauteur considérable dans la soute d’un cargo. Les hommes jetant les balles un peu imprudemment dans la cale étaient des nègres, les hommes dans la cale étaient irlandais.

Olmsted s’en est informé à un ouvrier du navire. « Oh, dit le travailleur, les nègres valent trop pour être risqués ici; Si les Paddies sont renversés ou se cassent le dos, personne ne perd rien. «

Avant que les esclavagistes britanniques ne se rendent sur la côte ouest de l’Afrique pour acheter des esclaves noirs à des chefs africains, ils vendirent leurs propres classes ouvrières blanches («les pauvres en surplus», comme on les appelle) des esclaves. Des dizaines de milliers de ces esclaves blancs étaient des enfants enlevés. En fait, l’origine même du mot kidnappé est kidnappée, le vol des enfants blancs pour l’asservissement.

Selon le Dictionnaire anglais des enfers, sous la rubrique kidnapper est la définition suivante: « Un voleur d’êtres humains, esp. des enfants; à l’origine pour l’exportation vers les plantations d’Amérique du Nord. « Le centre du commerce des enfants-esclaves était dans les villes portuaires de Grande-Bretagne et d’Ecosse: » Les gangs de presse dans l’embauche de commerçants locaux parcouraient les rues, saisissant par la force des garçons semblait des sujets appropriés pour la traite des esclaves. Les enfants ont été conduits en groupes à travers la ville et confinés pour être expédiés dans des granges… La pratique à la campagne à Aberdeen a été si flagrante que les enfants évitaient d’emmener des enfants dans la ville de peur d’être volés; La complicité des marchands, des chargeurs, des fournisseurs et même des magistrats était si répandue que l’homme qui l’a exposé a été contraint de se retirer et de s’évader de la ville. « (Van der Zee, Bound Over, p. 210).

Les esclaves blancs transportés dans les colonies ont subi des pertes de vie effroyables aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant le voyage en Amérique, il était d’usage de garder les esclaves blancs sous le pont pendant tout le voyage de neuf à douze semaines. Un esclave blanc serait confiné dans un trou de moins de 16 pieds de long, enchaîné avec 50 autres hommes à un tableau, avec des colliers cadenassés autour du cou. Les semaines de confinement sous le pont dans la cale étouffante du navire ont souvent provoqué des épidémies de maladie contagieuse qui ont balayé la « cargaison » de « fret » blanc enchaînée dans les entrailles du navire.

Les navires transportant des esclaves blancs en Amérique perdaient souvent la moitié de leurs esclaves. Selon l’historienne Sharon V. Salinger, «les données dispersées révèlent que la mortalité des domestiques [blancs] à certains moments équivalait à celle des esclaves [noirs] dans le« passage intermédiaire »et dépassait en fait le taux de mortalité des [noirs] les esclaves. »Salinger rapporte un taux de mortalité de dix à vingt pour cent au cours du XVIIIe siècle pour les esclaves noirs à bord des navires en route pour l’Amérique, contre 25% pour les esclaves blancs en route vers l’Amérique.

Foster R. Dulles écrit dans Labour in America: A History que les condamnés, les enfants «enlevés» de la campagne ou les prisonniers politiques, les esclaves blancs »ont éprouvé des malaises et des souffrances lors de leur traversée de l’Atlantique. des esclaves sur le tristement célèbre Passage. «

Dulles dit que les Blancs ont été « regroupés sans discernement à bord des » guêpiers blancs « , souvent jusqu’à 300 passagers sur de petits bateaux de 200 tonnes au maximum, surpeuplés, insalubres … Le taux de mortalité atteignait parfois 50% et les jeunes enfants survécu aux horreurs d’un voyage qui pouvait durer de sept à douze semaines. «