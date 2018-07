De Charles-Quint à la blouse de lâche : trois minets-Macron bien libéraux bien socialos et bien peu mégalos ! Ils cassent les lois sociales et préparent les invasions célèbres. Un texte d’un ami espagnol…

Ils ont tous l’allure d’un « jeune cadre dynamique », avec leur sourire doux et mielleux, leur savoir-faire managérial (ils adorent les anglicismes), leur allure de représentants de la superclasse dominante qui fait fi des idéologies pour mieux en faire régner une seule : la pensée unique.

Certes, contrairement à leur modèle, deux des trois « petits Macron » espagnols (Pedro Sánchez, du Parti socialiste, et Pablo Casado, devenu président du Partido Popular après avoir battu la vieille garde de l’appareil) restent au sein de leurs formations traditionnelles, tandis qu’Albert Rivera est le chef de file du jeune parti Ciudadanos (qui envisage, d’ailleurs, de se présenter aux élections du Parlement dit européen avec… La France en marche).

Mais une telle différence est secondaire. Bien plus important est ce qui guide tout ce beau monde. À savoir l’allure, le style, les principes… ou l’absence de principes – en un mot, la domination du politique par les affaires, le marché et la gestion.

Et là, ils communient, quelles que soient leurs nuances et différences, ils communient tous à merveille. Aucun d’entre eux n’a, par exemple, entendu parler du Grand Remplacement de populations, Pablo Casado, lors de son discours à l’assemblée du Partido Popular, ayant même salué le courage des migrants qui, par milliers (l’Espagne a déjà dépassé l’Italie !), traversent jour après jour le détroit de Gibraltar sur des bateaux de fortune. Aucun d’entre eux ne combat, non plus, vraiment et à fond l’idéologie du genre dont les délires s’étendent comme une tache d’huile. Aucun d’entre eux n’a, non plus, entendu parler de la précarité qui est en train de détruire tout simplement les classes moyennes. Aucun d’entre eux (et encore moins les socialistes, qui l’ont promue) n’envisage d’abolir la loi dite de « Mémoire historique » qui, quatre-vingts ans après la fin de la guerre civile, prétend en rallumer les vieilles haines tout en infligeant des peines de prison à quiconque oserait faire le moindre éloge du régime de Franco.