Hier c’était mon anniversaire (26/7/1928). N’oubliez pas de le fêter.

Enfant terrible du cinéma moderne pour Arthur C. Clarke, géant de demain pour Orson Welles, Stanley Kubrick est certainement l’homme qui par ses images, ses bandes-son et ses thèmes illuminés – de Spartacus à EWS en passant par Lolita – a le plus bouleversé notre vision et notre inconscient depuis cinquante ans. Le livre étudie son enracinement juif, sa vision critique de la société, sa dénonciation des élites hostiles, des romains à Wall Street. Il se réfère à Bergson, Freud et à la Bible pour expliquer enfin les aspects les moins connus du génie le plus secret du cinéma postmoderne.

