Journée pro-Trump : The Donald envoie chier CNN et il a raison. veni vidi twitti !

Par Paul Antonopoulos

CNN a déclaré mercredi que l’un de ses correspondants à la Maison Blanche, Kaitlin Collins, s’est vu interdire de travailler à la couverture de l’un des événements du président Donald Trump.

Collins a été exclue d’un événement au Rose Garden pour avoir posé des questions lors d’un événement antérieur au sujet d’un enregistrement de Trump discutant prétendument avec son ancien avocat Michael Cohen d’un moyen de payer l’ancien modèle Playboy Karen McDougal pour se taire au sujet d’une affaire présumée avec le président des États-Unis.

Collins avait posé des questions sur l’enregistrement audio lors d’une séance photo dans le bureau ovale pendant que Trump suivait son ordre du jour avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

CNN a déclaré dans un communiqué que Bill Shine, directeur des communications de la Maison-Blanche, et Sarah Sanders, secrétaire de presse, ont dit à Collins que ses questions étaient « inappropriées » et qu’elle ne pouvait pas assister à l’événement à Rose Gardenau cours duquel Trump et Juncker ont annoncé des pourparlers commerciaux.

« Cette décision d’interdire un membre de la presse est une mesure de représailles par nature et n’est pas le signe d’une presse ouverte et libre. Nous exigeons plus « , a déclaré CNN.