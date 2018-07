Suprématie russe, suite et pas fin. La Russie fait joujou avec l’occis dent. Le général en balade (par Philippe Grasset)

LAVROV ET SON GENERAL EN BALADE On comprend aujourd’hui l’importance capitale de la question de l’attitude de la Russie quand on admet cette évidence qu’en l’espace d’une décade (disons, depuis le court affrontement entre la Russie et la Géorgie en août 2008) la puissance militaire de la Russie s’est considérablement rénovée. Outre une modernisation et une innovation remarquables, les forces armées russes ont acquis en même temps une souplesse et une efficacité d’intervention qui font que nombre d’analystes placent désormais l’armée russe, dans nombre de circonstances et de types d’intervention, dans une position de supériorité au moins qualitative et le plus souvent décisive vis-à-vis des USA. Dans ce cadre général et dans le contexte qui nous importe, on s’intéressera à la tournée que vient d’effectuer à Tel-Aviv, à Berlin et à Paris un tandem inhabituel dans sa composition : le ministre des affaires étrangères russe Lavrov avec le chef d’état-major général Valéri Guerassimov. C’est une association tout à fait inhabituelle. Lorsque des affaires diplomatiques et de défense sont intimement mêlées dans des échanges internationaux, on imagine plutôt un tandem entre les ministres des affaires étrangères et de la défense ; dans le cas qui nous occupe, la présence de Guerassimov, sans son ministre et alors que ce ministre n’est ni en disgrâce ni empêché de quelque façon que ce soit, mais avec le ministre des affaires étrangères, est effectivement un événement rarissime. Il est difficile de s’en tenir à l’aspect technique par rapport aux sujets envisagés, alors que des rencontres entre chefs d’état-major sont courantes quand les nécessités techniques l’imposent. Par conséquent, on doit accorder à la présence de Guerassimov une importance politique et symbolique, une sorte de démonstration “diplomatique” de la puissance militaire russe. (Si on veut, cette présence serait un pendant “opérationnel” du fameux “Pendant des années personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter. Vous allez devoir nous écouter maintenant !” dans le discours de Poutine du 1ermars 2018 où il présentait les nouvelles armes russes. C’est faire l’hypothèse que la présence de Guerassimov est un symbole, sinon plus qu’une nécessité technique. Nous ne l’évaluons nullement comme une menace mais comme une représentation de la puissance militaire russe.) Le site RéseauInternational.net interprèteeffectivement dans le sens de la symbolique cette présence de Guerassimov, d’autant qu’à aucun moment il n’a semblé être question d’une rencontre avec des équivalents militaires dans les pays visités, mais chaque fois des rencontres avec le ministre des affaires étrangères, puis avec les chefs de gouvernement ou d’État (Netanyahou, Merkel, Macron). Le moins qu’on doive dire est que l’absence de rencontre avec des militaires n’a pas diminué le sens de la présence de Guerassimov, mais l’a au contraire haussée ; de là, effectivement, l’observation d’une signification politique et symbolique. RéseauInternational.net analyse la chose en fonction de la présentation de ce déplacement, avec, pour les dirigeants européens, la question de l’Ukraine en plus de la question syrienne, puisqu’effectivement il fut annoncé que ces deux sujets étaient traités. Pour notre compte, il nous semble difficile de penser qu’il n’y ait pas eu un seul mot dit sur l’Iran alors que Trump éructait de tweets enflammés à l’adresse des Iraniens, alors que tous les interlocuteurs rencontrés sont directement concernés par la crise iranienne telle qu’elle a été relancée par Trump depuis le retrait US du traité nucléaire. Dans ce cas, la présence de Guerassimov est extrêmement significative. MESSAGE A L’AMI DUNFORD … La présence de Guerassimov est extrêmement significative, et nous dirions même qu’elle est encore plus significative que pour les seuls sujets de la Syrie et de l’Ukraine, – bien que tous ces sujets, c’est-à-dire ces situations crisiques, soient évidemment liées. Il y a à cet égard plusieurs points à considérer, dont on va voir qu’ils ont directement à voir avec l’homme (Guerassimov) et la fonction (chef d’état-major). On sait que les relations entre officiels russes et Us sont extrêmement rares depuis la crise ukrainienne, si pas inexistantes dans certains cas. On peut admettre qu’il y eut une exception avec les deux ministres, Lavrov et Kerry. Mais l’exception la plus remarquable parce que systématique et inscrite dans la durée fut et reste sans nul doute les relations entre chefs d’état-major(cela vaut, du côté US, pour Dempsey comme pour Dunford qui lui succéda). Les relations entre Guerassimov et Dunfordsont en général décrites comme très fournies et cordiales, ce qui a notamment permis ces trois dernières annéesd’éviter tout incident grave entre les USA et la Russie en Syrie. De même, se sont établies entre les deux hommes une certaine confiance et une certaine compréhension. On peut très bien conjecturer que la présence de Guerassimov dans une position politique et symbolique de cette importance, si elle constitue effectivement un message sur la puissance militaire russe, constitue par conséquent un message sur l’intention de la Russie d’être fidèle à ses positions traditionnelles, ce qui impliquerait qu’elle ne laisserait pas une attaque contre l’Iran se faire sans réagir. Et ce message-là vaut évidemment encore plus pour Dunford que pour les dirigeants que les deux Russes ont vu lors de leur tournée. En effet, il y beaucoup plus encore. Il y a cette évidence que Guerassimov ne peut pas ignorer l’hostilité des chefs militaires US à toute attaque risquée ou massive aujourd’hui, sur un théâtre d’opération aussi important que l’Iran, avec le risque de confrontation avec la Russie. Il devrait espérer, et faire tout dans ce sens, pour que les chefs militaires US pèsent de tout leur poids pour empêcher une telle attaque. Le meilleur argument qu’on puisse leur donner, effectivement, c’est l’affirmation symbolique de la puissance militaire russe dans la considération des grandes crises en cours, – et, dans ce cas, peut-être même y a-t-il connivence entre Guerassimov et Dunford sur la manœuvre. On observera d’ailleurs que toutes ces observations valent également, bien entendu, pour l’Ukraine, qui pourrait fort bien devenir un autre théâtre de crise relancé (par la Russie cette fois, et à son avantage) si une attaque US contre l’Iran avait lieu. Cela répondrait bien à la tendance générale de Poutine et des Russes de traiter toutes leurs relations crisiques avec le bloc-BAO d’une façon asymétrique et de mettre de l’asymétrie dans tout, y compris dans la géographie des crises.

