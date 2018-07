1946 déjà : Boris Vian et cette classe politique neuve, transhumaine et roublarde – car fabriquée dans les usines cachées sous terre du docteur Schultz.

https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=6049

Je voudrais savoir qui est Pottar ?

Schutz ne répond rien et il continue, imperturbable.

– Vous avez entendu parler de Pottar ? poursuit Mike. Rock, vous connaissez Pottar ?

– Ben… oui, comme tout le monde, dis-je. J’ai lu ses articles… mais je ne l’ai jamais vu…

– On ne sait pas qui est Pottar, continue Mike, qui parle rêveusement comme s’il était seul ; mais derrière Pottar, il y a déjà vingt millions d’Américains prêts à marcher avec lui au moindre signe. Et Kaplan ?

– Je sais qui est Kaplan… dis-je. C’est lui qui a mené la ré-cente campagne contre le gouverneur Kingerley.

– Kaplan est apparu dans le monde politique il y a quatre ans, dit Mike ; et il a fait échouer tous les projets de Kingerley, un homme qui est depuis vingt ans dans le bain… On ne sait rien de Kaplan… mais quand on prend la peine de comparer les théories de Kaplan et celles de Pottar… on a de curieuses surprises…

– Je suis très peu la politique… dit Schutz.

Nous sommes arrivés au bas de l’escalier et Schutz nous pi-lote le long de nouveaux couloirs clairs et vides. Le sol est revêtu d’un épais tapis beige-rose et des appliques chromées éclairent brillamment les murs.

– Kaplan et Pottar plaisent aux foules, dit Mike. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont du charme… et ils jouent un jeu dangereux. Ils menacent la sécurité des États-Unis tout en-tiers…

– Vous avez sans doute raison, dit Schutz. Je vous répète que cela m’intéresse peu… Je suis un esthète avant tout.

– Kaplan et Pottar sortent de chez vous… dit Mike froidement.

Il y a un silence. Schutz s’arrête et ses yeux gris et glacés tombent sur Mike.

– Écoutez, Bokanski, dit-il, épargnez moi vos plaisanteries… Parlons d’autre chose… Je vous le demande comme un service personnel…

– Ça va, dit Mike. Je n’insiste plus… Mais quant à me dire que vous vous contentez de cultiver le physique des gens, n’attendez pas que j’avale celle-là… Je sais pertinemment que les trois cinquièmes des hommes politiques dangereux pour le gouvernement actuel ont été élevés et conditionnés par vous-même… Mes félicitations, d’ailleurs… votre système est très au point.

Et on tuera tous les affreux, pp. 164-165 (ebooksgratuits.com)