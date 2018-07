Armes russes et alarmes occidentales, suite : la torpille maintenant !

La Russie dévoile une torpille nucléaire à grande vitesse d’une puissance de 100 mégatonnes

par Mehdi Karam | 24/07/2018

Le 19 juillet, trois jours après le premier sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Helsinki, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié sur YouTube la vidéo d’une nouvelle arme nucléaire parmi les plus redoutables jamais créées. Impossible de dire s’il s’agit d’une simple démonstration de force ou d’une menace de la part du président russe, mais force est de constater que cette vidéo fait peur.

Comme l’écrit Business Insider, il s’agit d’une torpille nucléaire à grande vitesse. Son petit nom : « Poséidon ». Cette torpille est volontairement composée de déchets radioactifs pour semer la radioactivité là où elle explosera. De quoi punir les ennemis touchés pendant des décennies. « Ce genre d’explosions nucléaires aspirent la saleté, ou l’eau, la contaminent avec les débris de la bombe, puis la lient dans l’atmosphère », explique le Pr Stephen Schwartz, de la Brookings Institution, spécialiste des armes nucléaires.

Ainsi donc, l’explosion de cette torpille pourrait semer le chaos sur des milliers de kilomètres à la ronde, dans le pire des cas. « Cette arme insensée » et « aussi meurtrière que possible » demeure malgré tout un mystère. Le Kremlin n’a pas précisé la taille de l’ogive, bien que Hans Kristensen, directeur de l’analyse du nucléaire à la Fédération des scientifiques américains, estime la puissance de sa déflagration à « 100 mégatonnes », ce qui en fait potentiellement l’une des bombes les plus dévastatrices jamais construites.

Sources : YouTube / Business Insider