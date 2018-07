Immigration-invasion : quand les cathos de gauche perdent la boule (mais est-ce si neuf ? Et les autres, la gardent-ils ?)

Le jésuitisme du Vatican devient une ONG portes ouvertes

http://benoit-et-moi.fr/2018/actualite/vade-retro-satanas.html.

QUAND « FAMIGLIA CRISTIANA » ET LE PÈRE SPADARO PERDENT LA TÊTE.

Riccardo Cascioli

www.lanuovabq.it

26 juillet 2018

Ma traduction

Père Antonio Spadaro (directeur de la Civiltà Cattolica): l’hystérie immigrationiste semble incontrôlable et accouche de monstres.

La couverture du dernier numéro de Famiglia Cristiana est emblématique et destinée à créer le scandale à juste titre: «Une main qui se lève – explique le magazine – vers le visage d’un ministre de l’Intérieur déconcerté. En dessous, le titre : « Vade Retro, Salvini »». «Rien de personnel ou d’idéologique – est-il alors précisé dans le résumé après avoir énuméré le « peloton d’exécution » (la CEI, les évêques individuels, les initiatives de religieux) – il s’agit de l’Évangile».

Oui, mais de quel Évangile parlons-nous? C’est la même question qui vient à l’esprit à la lecture du tweet du Père Spadaro lancé hier matin, en polémique avec la proposition légitime d’obliger l’exposition de crucifix dans tous les bâtiments publics: «La croix est un signe de protestation contre le péché, la violence, l’injustice et la mort», dit le Père Spadaro, furieux.

Jésus se serait-il laissé crucifier pour « protester » contre le péché et la mort? Si c’était le cas, Jésus serait une sorte de Gandhi poussé à l’extrême. Ce n’est peut-être pas un hasard si, depuis quelque temps déjà, chez les catholiques, on fait souvent référence au principe de « non-violence » et on cite Gandhi à gogo.

Mais revenons à Famiglia Cristiana. Laissons de côté la mystification honteuse habituelle qui voudrait l’Italie divisée entre ceux qui veulent sauver des vies et ceux qui veulent jeter des gens à la mer (…). Ce qu’il convient au contraire de souligner, c’est précisément la conception du christianisme dont cette couverture est une expression.

On peut légitimement critiquer un dirigeant politique pour l’usage désinvolte de symboles religieux, mais il est troublant qu’un hebdomadaire catholique instrumentalise l’Évangile pour « diaboliser » une personne. C’est une vision entièrement horizontale de la foi: l’Evangile, la mission de Jésus perdent toute signification transcendante, l’annonce, ce n’est plus Dieu qui vient nous sauver du péché, mais c’est Dieu qui vient résoudre les problèmes du monde, qui d’ailleurs semblent maintenant réduits à un seul: l’immigration. Et ainsi, on banalise même le mal, tout est humanisé : le diable est identifié à une mauvaise personne, celui qui symbolise l’opposition aux portes ouvertes à tous; l’exorcisme (main tendue contre le diable) est réduit à la condamnation d’une personne, plutôt qu’un processus de libération de la personne du mal avec la force de la Grâce de Dieu.

Le « cas Famiglia Cristiana » n’est pas un épisode isolé, c’est la tendance dominante dans l’Église aujourd’hui ; le témoignage est désormais réduit à des œuvres d’assistance (assistance, pas charité) envers les pauvres et les immigrés. A tel point qu’aujourd’hui, dans ce climat d’authentique hystérie, il y en a qui invoquent l’excommunication pour ceux qui ne sont pas d’accord avec la politique du « on laisse entrer tout le monde ». Il y a une absolutisation non pas des valeurs, mais des conséquences des valeurs, de ce dont l’Église a toujours considéré qu’on pouvait discuter: parce qu’il n’y a pas une seule solution politique possible au nom de la solidarité et de la « prudence ».

Ainsi, il arrive que ceux qui invoquent la tolérance et l’hospitalité deviennent intolérants et violents envers ceux qui ne partagent pas leur approche. C’est un christianisme qui, contrairement aux proclamations, au lieu de libérer, devient suffocant, c’est un christianisme qui a une forte odeur de vrai socialisme.