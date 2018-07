Tetyana : pourquoi les femmes doivent porter des jupes et des robes… traditionnelles !

La jupe à tout moment était considérée comme l’attribut principal de la féminité. Et la raison en est non seulement la beauté de ces vêtements. Les spécialistes dans le domaine des pratiques énergétiques estiment que lorsqu’une femme porte une jupe, elle commence à accumuler l’énergie inhérente de la féminité. Par conséquent, la jupe porte avec elle une certaine signification sacrée pour chacun du sexe plus juste.

Depuis l’Antiquité, les femmes se sont habillées exclusivement en robes et jupes. Et cette mode était juste pour tous les peuples. Par exemple, les femmes slaves était la robe d’été vêtements de base, indiens vêtus de foulards longues et larges et les femmes japonaises portaient sur leur corps kimono. Comme vous pouvez le voir, les vêtements de toutes les femmes ne suggèrent pas la construction de pantalons.

Autrefois, les gens ressentaient plus subtilement leur lien avec les forces de la nature. Et il était de notoriété publique que les femmes différaient des hommes non seulement en termes de paramètres physiques. Les gens de sexes différents sont caractérisés par différentes énergies. Les hommes ont reçu l’instruction de puiser de l’énergie dans l’espace. Et les femmes ont pris l’énergie principalement de la terre.